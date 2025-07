Italia-Inghilterra femminile, dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei: formazioni e canale TV

L’Italia di Soncin sfida l’Inghilterra nella semifinale degli Europei femminili: le Azzurre scendono in campo allo Stade de Genève di Ginevra, con fischio d’inizio alla ore 21:00, per un posto nella finalissima. Diretta TV esclusiva su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

L'Italia scende in campo contro l'Inghilterra per la semfinale degli Europei femminili: le Azzurre si giocano un posto nella finalissima allo Stade de Genève di Ginevra, con fischio d'inizio alla ore 21:00, contro le detentrici del trofeo. Diretta TV esclusiva su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

La Nazionale allenata dal CT Andrea Soncin è tornata in semifinale dell'Europeo Femminile dopo 28 anni, la prima volta in assoluto nell'era a 16 squadre, grazie alla vittoria per 2-1 sulla Norvegia con la strepitosa doppietta di Cristiana Girelli. Le Azzurre affronteranno l'Inghilterra di Sarina Weigman, che si è qualificata per la semifinale battendo la Svezia ai rigori e si conferma fra le favorite per la vittoria del titolo continentale. Le inglesi sono le campionesse in carica e punta al bis in Svizzera.

L'altra finalista dell'UEFA Women's EURO 2025 uscirà dal confronto tra Spagna e Germania.

Partita: Italia-Inghilterra

Quando: martedì 22 luglio 2025

Orario: 21:00

Dove: Stade de Genève, Ginevra

Diretta TV: Rai1

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Europei Femminili, semifinale

Dove vedere Italia-Inghilterra in diretta TV: il canale in chiaro

La partita tra Italia e Inghilterra, valida per la semifinale dell'Europeo, si potrà seguire in diretta in chiaro e in esclusiva su Rai1. Dopo le gare del girone tutte trasmesse su Rai2, la Nazionale femminile resta nel prime time della rete principale della tv di Stato dopo il match seguitissimo dei quarti di finale contro la Norvegia.

Italia-Inghilterra, dove vederla in streaming: gli orari

La partita delle Azzurre di Soncin contro le inglesi di Sarina Weigman si potrà vedere in streaming, gratuitamente, su RaiPlay scaricando l'app su tutti i dispositivi mobile o da pc sul sito RaiPlay.it.

Italia-Inghilterra, le formazioni agli Europei femminili

Soncin non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla formazione che ha battuto la Norvegia: tridente formato da Bonansea, Girelli e Cantore e in mediana Caruso, Giugliano e Severini. Wiegman punta ancora su Alessia Russo in attacco con James e Hemp.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Bonansea, Girelli, Cantore. CT: Soncin.

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. CT: Wiegman.