Soncin: “Non ho la minima intenzione di tornare ad allenare gli uomini”. Il CT azzurro spiega perché

Andrea Soncin, il CT dell’Italia femminile meravigliosa protagonista all’Europeo, non tornerà ad allenare le squadre maschili: “Adesso sono in Paradiso”.

Andrea Soncin è felice e non lo nasconde, né aspetta di vedere come andrà a finire questo meraviglioso Europeo per l'Italia femminile di calcio, qualificatasi alle semifinali dopo aver battuto all'ultimo respiro la Norvegia. "È stato il giorno più bello della mia vita", dice senza mezzi termini il 46nne CT azzurro, che ha riportato le nostre ragazze a un risultato che non raggiungevano da 28 anni. Adesso c'è l'Inghilterra, che le quote dei bookmakers danno largamente favorita. Ma Girelli e compagne hanno dimostrato di essere una squadra che può stupire ancora.

Le immagini di Soncin che corre spaesato verso le sue giocatrici dopo il gol della capitana azzurra al 90′ hanno fatto il giro del mondo. "Mi sono fatto trascinare dalla gioia estrema. Ho lasciato perdere la razionalità e ho seguito l'istinto – racconta l'ex attaccante soprannominato il ‘Cobra' per la sua velenosità in area di rigore – Ognuno deve sentirsi libero di esprimere le proprie emozioni, senza aver paura del giudizio degli altri".

Andrea Soncin non ha la minima intenzione di tornare ad allenare gli uomini: "Adesso sono in Paradiso"

Il tecnico di Vigevano ha trovato la sua dimensione nel calcio femminile ed è netto quando gli si chiede se tornerà ad allenare gli uomini, dopo l'esperienza nelle giovanili del Venezia (e un paio di volte anche sulla panchina della prima squadra a interim). Il motivo lo spiega chiaramente, sta troppo bene dov'è ora: "Non ne ho la minima intenzione. Adesso sono in Paradiso. I rapporti che si creano con un gruppo di ragazze sono impagabili. Ci sono ancora tanti pregiudizi. C'è ignoranza, di solito chi giudica non ha mai visto una partita. Spero che i nostri risultati permettano alle persone di osservare con più attenzione, comprendere e conoscere. È importante aver riacceso i riflettori sul nostro movimento".

Andrea Soncin festeggia con Barbara Bonansea e Sofia Cantore dopo la vittoria dell’Italia sulla Norvegia

Italia-Inghilterra si giocherà martedì prossimo, Soncin fa una promessa che va oltre la semifinale: "Stiamo sognando, vogliamo continuare a farlo. Se vinciamo l'Europeo farò il cammino di Santiago".