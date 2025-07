L’Italia è in semifinale agli Europei femminili dopo 28 anni: Azzurre magnifiche, Girelli favolosa

L'Italia è in semifinale agli Europei femminili dopo 28 anni: Cristiana Girelli stende la Norvegia con una doppietta e porta la Nazionale tra le migliori quattro del Vecchio Continente. La selezione del CT Andrea Soncin se la vedrà con la vincente della sfida tra Svezia e Inghilterra.

Una partita non semplice a Ginevra ma le Azzurre sono riuscite a buttare il cuore oltre l'ostacolo e nei minuti finali con la bomber della Juventus hanno portato a casa un traguardo importantissimo: l'ultima volta era il 1997, quando l'Italia chiuse al secondo posto, ma è la prima volta che la Nazionale arriva al penultimo atto con il torneo a 16 squadre.

Girelli show, Norvegia battuta: l'Italia è in semifinale

Serata strepitosa per l'Italia che grazie alla doppietta di Cristiana Girelli si qualifica per le semifinali degli Europei. Dopo un primo tempo in cui le Azzurre non sono riuscite a concretizzare le occasioni create, nella ripresa è la numero 10 a sbloccare la gara con un tocco da pochi passi su tiro-cross di Cantore. La Norvegia sbanda e rischia di subire il secondo gol ma poi si rialza e trova il pari con Ada Hergeberg, dopo aver sbagliato un calcio di rigore.

Nei minuti finali è ancora Girelli a mettere il sigillo sul match con un bellissimo colpo di testa su un cross pennellato di Cantore: la palla tocca la traversa e si infila in rete. La gioia, la festa. L'Italia è in semifinale per la prima volta con il torneo a 16 squadre: con la vecchia formula le Azzurre erano arrivate sei volte fino in fondo mentre le ultime spedizioni si erano chiuse sempre ai gironi.

Prestazione superlativa di Cristiana Girelli, che ha superato Patrizia Panico nelle marcature tra Mondiali ed Europei (8) con una doppietta favolosa: la capitana col numero 10 ha dimostrato, ancora una volta, di essere. una vera leader.

In semifinale, che si giocherà martedì luglio alle 21, le Azzurre se la vedranno con la vincente del confronto tra Svezia e Inghilterra.

Italia-Norvegia, il tabellino

RETI: 50′ e 90′ Girelli, 66′ Hergeberg.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini (76′ Greggi); Cantore (92′ Piemonte), Girelli (92′ Piemonte), Bonansea (76′ Cambiaghi). C.T.: Soncin.

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde (86′ Woldvik), Mjelde, T. Hansen, Reiten; Engen, Maanum (64′ Terland), Naalsund; Gaupset, Hegerberg, Graham Hansen. C.T.: Grainger.

ARBITRO: Stephanie Frappart (FRA).