 La corsa spaesata di Soncin dopo il gol decisivo dell’Italia femminile contro la Norvegia diventa virale

Dopo il gol al 90′ di Girelli contro la Norvegia, che ha portato l’Italia femminile in semifinale agli Europei, il ct Andrea Soncin si è lasciato andare a un’esultanza travolgente: la sua corsa spaesata è diventata virale sui social.

Andrea Soncin scatenato dopo il gol vittoria di Girelli che ha permesso all'Italia femminile di battere la Norvegia e qualificarsi alla semifinale degli Europei. Il commissario tecnico delle Azzurre si è reso protagonista di un'esultanza sfrenata che è diventata virale anche sul web, celebrata perfino dalla stampa straniera.

Soncin e l'esultanza sfrenata dopo il gol vittoria dell'Italia contro la Norvegia femminile

L'allenatore ha vissuto la sfida dei quarti di finale con grande trasporto. Dopo l'1-1 delle norvegesi, anche lui ha sofferto come le sue ragazze, brave comunque a resistere. L'ex attaccante stava valutando la sostituzione di Cristiana Girelli, grande protagonista a suon di gol agli Europei, ma poi ha deciso di lasciare le cose intatte davanti.

Una scelta che ha premiato tutti, visto che proprio in extremis, al minuto 90, la centravanti della Juventus ha trovato la rete della definitiva vittoria sfruttando un assist al bacio di Cantore. In quel momento si è scatenato il delirio, con tutte le giocatrici, comprese quelle della panchina, che hanno raggiunto Girelli abbracciandola.

Lo scatto di Soncin in panchina per abbracciare Girelli e la squadra

E Soncin? Il commissario tecnico, stravolto, con ancora gli indici sollevati per le ultime indicazioni tecniche date alla squadra e con la camicia fuori dai pantaloni, ha iniziato a correre guardandosi intorno spaesato. Uno scatto fino alla fine del campo, con gli occhi spalancati e senza proferire parola, fino al raggiungimento di tutta la squadra. E lì si è perso in un abbraccio rabbioso, per sfogare tutta la sua gioia.

Una delle scene destinate a rientrare di diritto tra le più belle di questi Europei, per un Soncin che di lì a poco ha partecipato al saluto di gruppo sotto il settore dei tifosi italiani. A Rai Sport, poi, tutta la sua gioia: "È tutto bellissimo, incredibile. Davanti a tutta questa gente, mi sono arrivati tanti messaggi nei giorni scorsi. Questa vittoria è un bel messaggio per tutti, per cercare di dare maggiore visibilità a questo movimento. È il regalo più bello che possiamo fare a tutte le bambine che ci guardano".