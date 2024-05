video suggerito

Perché l’Inter ha vinto lo Scudetto nel derby: hanno proiettato un immagine che nessuno ha dimenticato In occasione della festa degli Inter Club Massimilianno Farris, vice di Simone Inzaghi, ha svelato un aneddoto che nessuno sapeva sul derby che ha regalato lo Scudetto della ‘seconda stella’ all’Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter ha vinto e festeggiato il suo ventesimo Scudetto e sta affrontando situazioni che riguardano la società. Il club di viale della Liberazione è passato dalle mani di Suning e della famiglia Zhang al fondo americano Oaktree, che da qualche giorno si sta calando al 100% nell'ambiente dopo aver avuto un riferimento nel CdA negli ultimi due anni.

A breve verranno ufficializzati gli arrivi di Zielinski e Taremi, operazioni concluse da tempo, ma c'è da capire in che direzione prenderà la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez (al momento domanda e offerta sono molto lontane).

Oltre a tutte queste vicende, però, c'è ancora voglia di festeggiare.

Farris racconta cosa è successo prima del derby-Scudetto

In occasione della festa degli Inter Club che si è tenuta a Milano Massimilianno Farris, vice di Simone Inzaghi, ha svelato un aneddoto che nessuno sapeva sul derby che ha regalato lo Scudetto della ‘seconda stella' all'Inter. Sul palco della festa ha raccontato: "Partiamo da tre anni fa, quando noi vinciamo in casa con la Sampdoria ma gli altri vincono a Sassuolo e si prendono lo Scudetto. Uno dei ricordi che ho io, forse deriva dal mio essere interista, è l'applauso di 30 minuti che tutto lo stadio ci ha fatto mentre eravamo in campo con le nostre famiglie. Abbiamo pianto".

Farris ha proseguito così: "Passa tutto l'anno scorso, con la cavalcata in Champions e inizia questa stagione questa stagione che è stata strepitosa. Ad un certo punto si era capito che avremmo vinto lo Scudetto e si è iniziato a vociferare che poteva succedere nel derby. In realtà i ragazzi non davano peso a questa cosa e dicevano ‘tanto lo vinciamo, non è importante quando".

Infine svela cosa è accaduto nei minuti subito prima del derby vinto per 2-1 che ha dato l'aritmetica dello Scudetto: "I dati nelle partite precedenti al derby, nonostante le buone prestazioni, erano in leggero calo ma non eravamo preoccupati perché era chiaro che avremmo vinto comunque il campionato. Nel derby siamo rientrati dopo il riscaldamento e nel monitor che usiamo per vedere le marcature e per dare le ultime informazioni sono comparse le immagini di quel giorno con la Sampdoria. I ragazzi si sono detti ‘ricordiamoci che abbiamo pianto'".