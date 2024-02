Le visite di Zielinski con l’Inter in gran segreto: dove e quando le ha fatte Piotr Zielinski ha già svolto le visite mediche per l’Inter, squadra con cui firmerà un nuovo contatto la prossima estate. Il centrocampista del Napoli le ha effettuate lunedì, il giorno dopo della gara contro il Milan a San Siro, alla Clinica Humanitas, lontano da riflettori e occhi indiscreti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima la partita contro il Milan, poi le visite mediche per l'Inter: tra il weekend e l'inizio di settimana, una serie di impegni ravvicinati ha atteso Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli già promesso ai nerazzurri in estate. E se l'appuntamento di campionato contro i rossoneri era sulla bocca di tutti, meno la sua presenza alla Clinica lombarda Humanitas dove, in gran segreto, ha sostenuto i controlli in vista del cambio di maglia il prossimo giugno.

Walter Mazzarri lo ha schierato titolare, per oltre 70 minuti a San Siro, nel suo Napoli che ha sfidato il Milan nel big match di domenica sera. Finito male per i campioni d'Italia che non sono riusciti a rispondere al gol partita di Theo Hernandez, finendo con lo scivolare ancora più in basso in classifica, al 9° posto. Zienlinski è sceso in campo dal primo minuto, rientrando dall'infortunio che gli aveva fatto saltare la gara contro il Verona ma non è riuscito ad incidere. Come spesso gli è accaduto in questa stagione, coronata solo di tre fol in campionato e 5 assist.

Le voci di mercato che erano rimbalzate durante la sessione invernale che lo volevano lontano dal Napoli non avevano di certo aiutato il centrocampista polacco a ritrovare la giusta serenità e anche la conferma di un trasferimento estivo alla volta dell'Inter hanno creato più di un malumore attorno a Zielinski. Fino all'ultima indiscrezione, riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale proprio approfittando della trasferta milanese, il polacco avrebbe sostenuto in gran segreto le visite mediche.

Leggi anche Sensi tra Inter e Leicester vive 24 ore surreali: vola in Inghilterra e deve tornare indietro

In gran segreto perché sia l'entourage attorno a giocatore sia il club nerazzurro sono stati perfetti a non far trapelare nulla se non qualche indiscrezione solo a controlli effettuati. Così, Zielinski dopo il posticipo di domenica sera, nella giornata di lunedì si è recato alla Clinica milanese Humanitas e si è sottoposto alle visite mediche di rito, proprio per il trasferimento oramai certo all'Inter dal prossimo 1 luglio. Dove lo aspetta un contratto che oscilla tra i quattro anni o tre più opzione per un’altra stagione ed emolumenti che si aggirano sui 4,5 milioni di euro più bonus a stagione.

La segretezza attorno alle visite milanesi non è stata voluta per aggirare alcuna normativa, ma semplicemente per svolgere l'iter in completa serenità. Infatti, per regolamento, l'Inter ha potuto effettuare i controlli propedeutici proprio alla definizione dell'ingaggio del giocatore previsto per la sessione estiva di calciomercato. In vista dell'accordo che verrà stipulato, a parametro zero per i nerazzurri, si possono già concludere in questo periodo gli accordi di calciatori in scadenza.