Taremi in lacrime dopo l'ultima partita in casa con il Porto: il regalo d'addio è un gol al 98′ Taremi ha salutato per l'ultima volta il Do Dragao prima di unirsi all'Inter e la sua partita è stata surreale: ha segnato il gol vittoria alla fine del recupero e non ha trattenuto il pianto.

A cura di Ada Cotugno

Mehdi Taremi ha giocato la sua ultima partita di campionato in casa con il Porto. Un momento molto emozionante che chiude un avventura cominciata quattro anni fa, ricca di trofei, soddisfazioni e riempita dall'amore dei tifosi. L'attaccante iraniano è pronto a trasferirsi all'Inter a parametro zero, una decisione presa già lo scorso inverno, ma che soltanto adesso può diventare realtà. E la sua ultima partita in Portogallo è diventata surreale, quasi come se fosse un film.

Taremi non poteva immaginare un addio migliore al suo pubblico, al quale ha consegnato l'ultimo meraviglioso regalo: il suo omaggio per l'ultima partita al Porto è il gol che ha regalato alla sua squadra la vittoria contro il Boavista, arrivato al 98′. Nessuno si aspettava di poter portare a casa i tre punti, eppure il suo guizzo è stato decisivo come sempre. Sono stati minuti molto intensi per l'attaccante che, una volta finta la partita, si è abbandonato alle emozioni per un momento così toccante.

Taremi in lacrime dopo l'ultima partita al Do Dragao

Le telecamere hanno indugiato tanto su di lui, per catturare tutti gli ultimi momenti trascorsi con la maglia del Porto. Taremi è stato il grande punto di riferimento della squadra in Portogallo e in Europa e l'addio è stato forse più doloroso di quanto immaginasse. Dopo il gol segnato al 98′ insieme a tutta la squadra ha salutato il Do Dragao, gremito per l'ultima partita casalinga di campionato, e ovviamente c'è stato tempo anche per un lungo saluto.

L'attaccante iraniano non si è trattenuto ed è scoppiato in lacrime, accasciandosi addirittura a terra. La commozione era troppa per essere contenuta: Taremi è stato visto singhiozzare mentre si copriva gli occhi con la mano, poi si è avvicinato ai suoi compagni facendo scomparire il volto rigato dalle lacrime sotto la sua maglietta, prima di essere abbracciato da alcuni membri della panchina che hanno provato a consolarlo.

Potrebbe regalare ancora un ultimo trofeo al Porto prima di cominciare la sua avventura all'Inter. Fra poco meno di dieci giorni la sua squadra incontrerà lo Sporting nella finale di Coppa di Portogallo che farà calare per sempre il sipario sulla sua avventura con la squadra che lo ha reso grande.