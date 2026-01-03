Perché l’arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan

La 18ª giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Milan in casa del Cagliari grazie al gol di Rafa Leao ma non poteva mancare una polemica per un episodio arbitrale. A dirigere la partita è Rosario Abisso, coadiuvato al VAR da Camplone e Di Bello.

Nel finale di gara, il sardi hanno protestato per un tocco di mano di Ricci dopo una rovesciata di Kilicsoy in area rossonera. Dopo un veloce check al VAR, l’arbitro assegna solo calcio d’angolo. Un braccio del centrocampista era aderente al corpo e non intenzionale, mentre l’altro braccio, più largo, non è intervenuto sulla palla. La decisione di non concedere il rigore vieneconfermata, giudicata corretta dai replay.

Perché Abisso non ha assegnato il rigore per il braccio di Ricci

Nella ripresa di Cagliari-Milan, i padroni di casa hanno protestato per un tocco di mano di Samuele Ricci in area, avvenuto subito dopo una rovesciata tentata da Kilicsoy. Dopo un rapido controllo al VAR, l’arbitro Abisso ha lasciato proseguire il gioco con un calcio d’angolo. Le immagini e le moviole confermano la decisione: il contatto non era punibile.

Le immagini televisive e le moviole confermano la correttezza della decisione: il contatto tra Ricci e la palla non configurava alcuna infrazione perché il centrocampista del Milan si trovava a pochi centimetri dall’avversario e, girato di spalle al momento dell’impatto, non ha potuto controllare in alcun modo la palla. La dinamica, ravvicinata e del tutto imprevista, ha reso il gesto involontario, escludendo qualsiasi responsabilità del giocatore.

Per il Milan, la decisione ha tolto pressione in un momento delicato della partita, mentre per il Cagliari resta il rammarico di aver visto sfumare un possibile episodio a favore.

Pisacane: "Bisogna essere onesti, non era rigore la mano di Ricci"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la sconfitta contro il Milan e ha parlato del tocco di braccio di Ricci sulla rovesciata di Kilicsoy: "Anche la settimana scorsa ho ripetuto che non mi piace parlare giudicare l'operato dell'arbitro. Devo essere onesto, questo non è rigore. Se avesse preso il braccio sinistro posso pensare che avrebbe fatto volume. Dobbiamo fare anche in modo di aiutarli: alla minima cosa si mette l'accento su quello che è un disastro domenicale. A me piace pensare alla buona fede: mi fido di loro e li dobbiamo aiutare, non è che dobbiamo fare la polemica".