Calcio
video suggerito
video suggerito

Perché l’addio di De Zerbi al Marsiglia è stato annunciato stranamente in piena notte

Cosa c’è dietro l’annuncio notturno del Marsiglia sulla separazione da Roberto De Zerbi. Il club aveva un motivo preciso, stando alla stampa francese.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il divorzio tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia è stato annunciato nel cuore della notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Dopo il 5-0 in casa del PSG le voci su una separazione e su uno spogliatoio tutt'altro che compatto si erano intensificate, anche se nessuno si aspettava l'addio con un comunicato notturno. Cosa c'è dietro questa scelta? Nelle ultime ore sono emerse diverse teorie sulla stampa francese.

De Zerbi e il comunicato notturno sull'addio al Marsiglia

Quando tifosi e appassionati si sono svegliati mercoledì, hanno appreso del cambio in panchina nella loro squadra del cuore. Una collaborazione tra De Zerbi e l'OM che si è chiusa "di comune accordo", per quella che è stata una "decisione difficile e collettiva, presa dopo un'attenta valutazione nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive di fine stagione".

Perché l'addio di De Zerbi è stato annunciato di notte

Se da un lato il tecnico italiano è rimasto spiazzato dall'atteggiamento di alcuni dei suoi giocatori, il club non ha gradito gli ultimi risultati deludenti (eliminazione in Champions e pesante flop con il PSG) e il fatto che il mister non avesse in pugno lo spogliatoio. Ma perché comunicare il tutto di notte? Ufficialmente l'OM avrebbe fatto riferimento a questioni amministrative e burocratiche, legate al principale azionista del club Frank McCourt.

Leggi anche
De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia, ufficiale: i retroscena dietro la rottura e la decisione finale

Quest'ultimo, vivendo negli Stati Uniti, ovviamente non si trovava nello stesso fuso orario francese. Altre fonti hanno parlato della volontà anche di fare uno sgarro ad alcuni media che sarebbero in "conflitto" con la società.  Stando a Le Parisien che ha fatto riferimento anche a fonti interne, la dirigenza voleva evitare un disastro in termini di pubbliche relazioni nel bel mezzo della giornata. Una situazione che avrebbe potuto scatenare un'ondata di malcontento da parte dei tifosi. Inoltre il Marsiglia non ha voluto aspettare la mattina successiva per cercare di archiviare la questione nel modo più veloce possibile a causa del deterioramento del clima nello spogliatoio. Un messaggio diretto anche ai calciatori.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Italia a secco: SuperG amaro per Franzoni e Paris, Wierer fuori dal podio nel biathlon
Il primo maestro di Giovanni Franzoni: "Piangeva se perdeva dal gemello, poi il papà si è ricreduto"
Paris, il giallo dello sci perso in Super G alle Olimpiadi: "Non riesco a spiegarmi come sia successo"
Constantini dedica la medaglia alla telecronista esclusa dai Giochi: "È sempre nel mio cuore"
L'ex fidanzata di Laegreid ha risposto all'intervista virale sul tradimento, e non è andata bene
Due coreane sono state squalificate alle Olimpiadi Invernali per la sostanza trovata sui loro sci
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views