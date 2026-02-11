Perché l’addio di De Zerbi al Marsiglia è stato annunciato stranamente in piena notte

Il divorzio tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia è stato annunciato nel cuore della notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Dopo il 5-0 in casa del PSG le voci su una separazione e su uno spogliatoio tutt'altro che compatto si erano intensificate, anche se nessuno si aspettava l'addio con un comunicato notturno. Cosa c'è dietro questa scelta? Nelle ultime ore sono emerse diverse teorie sulla stampa francese.

De Zerbi e il comunicato notturno sull'addio al Marsiglia

Quando tifosi e appassionati si sono svegliati mercoledì, hanno appreso del cambio in panchina nella loro squadra del cuore. Una collaborazione tra De Zerbi e l'OM che si è chiusa "di comune accordo", per quella che è stata una "decisione difficile e collettiva, presa dopo un'attenta valutazione nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive di fine stagione".

Perché l'addio di De Zerbi è stato annunciato di notte

Se da un lato il tecnico italiano è rimasto spiazzato dall'atteggiamento di alcuni dei suoi giocatori, il club non ha gradito gli ultimi risultati deludenti (eliminazione in Champions e pesante flop con il PSG) e il fatto che il mister non avesse in pugno lo spogliatoio. Ma perché comunicare il tutto di notte? Ufficialmente l'OM avrebbe fatto riferimento a questioni amministrative e burocratiche, legate al principale azionista del club Frank McCourt.

Quest'ultimo, vivendo negli Stati Uniti, ovviamente non si trovava nello stesso fuso orario francese. Altre fonti hanno parlato della volontà anche di fare uno sgarro ad alcuni media che sarebbero in "conflitto" con la società. Stando a Le Parisien che ha fatto riferimento anche a fonti interne, la dirigenza voleva evitare un disastro in termini di pubbliche relazioni nel bel mezzo della giornata. Una situazione che avrebbe potuto scatenare un'ondata di malcontento da parte dei tifosi. Inoltre il Marsiglia non ha voluto aspettare la mattina successiva per cercare di archiviare la questione nel modo più veloce possibile a causa del deterioramento del clima nello spogliatoio. Un messaggio diretto anche ai calciatori.