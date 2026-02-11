De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia, ufficiale: i retroscena dietro la rottura e la decisione finale

Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia trovano un accordo consensuale per interrompere il rapporto dopo settimane di tensioni e risultati negativi. La decisione arriva al termine di un confronto con la dirigenza, ritenuto necessario per il bene del club.

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ore precedenti, il club francese ha ufficializzato martedì sera la separazione con il tecnico bresciano attraverso una nota ufficiale.

Arrivato sulla panchina dell’OM nel 2024, RDZ paga una serie di risultati deludenti, tra cui il 3-0 subito a Bruges che ha portato all’eliminazione dalla Champions League e il pesante 5-0 incassato contro il PSG in campionato.

Nel comunicato si parla di risoluzione consensuale: la decisione è maturata al termine di un confronto tra proprietà, presidenza, direzione sportiva e allenatore, con la scelta di cambiare guida tecnica ritenuta la più opportuna per affrontare il finale di stagione. Il club ha comunque ringraziato De Zerbi per il lavoro svolto, ricordando in particolare il secondo posto conquistato nel 2024/25, e gli ha augurato il meglio per il prosieguo della carriera.

Marsiglia-De Zerbi, è finita: "Una decisione difficile"

La nota del club: "L'Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione. Dopo un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un'attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione. L'Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo investimento, impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera".

De Zerbi-OM, è finita: retroscena dietro la rottura e la decisione finale

All’Olympique Marsiglia il clima era tesissimo dopo il pesante 5-0 incassato contro il PSG al Parco dei Principi. La sconfitta, per dimensioni e modalità, ha lasciato strascichi profondi e aveva messo Roberto De Zerbi al centro delle critiche in un momento delicatissimo della stagione.

Il tecnico italiano, che aveva espresso dubbi e interrogativi sulle due facce mostrate dalla sua squadra, è finito inevitabilmente nel mirino della critica: la situazione era già molto complessa dopo l'eliminazione dalla Champions League e appariva già compromessa. In quel momento si era parlato di dimissioni, cosa mai realmente accaduta perché RDZ sperava di poter rimettere a posto le cose in un gruppo che aveva in mano da un anno e mezzo. Non è andata così.

Secondo diverse ricostruzioni della stampa francese, non tutti nello spogliatoio condividevano le sue scelte recenti: dal cambio di sistema rispetto al 4-2-3-1 visto contro il Rennes, allo spostamento di Mason Greenwood, fino alla gestione di singoli come Gerónimo Rulli, finito in panchina nell’ultima gara.

Lo spogliatoio era apparso provato e confuso. Alcune fonti hanno parlato di un gruppo stanco e disorientato dalle continue modifiche tattiche e da una gestione ritenuta poco lineare. Anche alcune decisioni prese nei mesi scorsi, come l’esclusione di Amir Murillo prima del trasferimento al Besiktas o l’addio di Neal Maupay, avrebbero lasciato malumori interni.

Alla Commanderie si respirava un’aria pesante. La dirigenza, con Pablo Longoria e Medhi Benatia, hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione: De Zerbi ha cercato di tenere compatto l'ambiente e la squadra ma la situazione era già compromessa,