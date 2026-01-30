De Zerbi non ha mai chiesto di lasciare il Marsiglia: notte di confronto e lungo faccia a faccia

Dopo l’eliminazione dalla Champions League vertice tra De Zerbi, il presidente Longoria e il direttore sportivo Benatia: l’allenatore, secondo quanto raccolto da Fanpage.it, non ha mai chiesto di lasciare il club ma c’è stato un confronto per analizzare la situazione dell’Olympique Marsiglia.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Bruges, nella notte c’è stato un lungo faccia a faccia tra Roberto De Zerbi, il direttore sportivo Mehdi Benatia e il presidente Pablo Longoria per fare il punto sulla situazione dell’Olympique Marsiglia e sul futuro dell’allenatore italiano. Il vertice è arrivato dopo ore di forte incertezza, alimentate dalle indiscrezioni su un possibile addio immediato del tecnico.

Fanpage.it, attraverso contatti con alcuni dei diretti interessati avuti nelle scorse ore, può confermare la versione riportata dal giornale francese L’Équipe: RDZ non ha mai chiesto di lasciare il club dopo la sconfitta per 3-0 in Belgio, smentendo le voci circolate nelle stesse ore su una sua presunta volontà di dimettersi. Anche questa precisazione ha contribuito a rendere il quadro più sfumato rispetto all’ipotesi di una rottura già consumata.

De Zerbi-Marsiglia, niente dimissioni: vertice tecnico-società fino a tarda notte

Resta comunque una fase delicata. Giovedì si sono svolti più incontri tra l’allenatore e la dirigenza per valutare il da farsi e capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme. Alcune fonti parlavano di una tendenza verso la separazione, ma il chiarimento notturno avrebbe riaperto alla possibilità di continuare il rapporto, riportando un minimo di distensione dopo le tensioni iniziali.

A rendere il momento ancora più particolare c’è stata anche l’assenza di De Zerbi dal ritiro della squadra a Clairefontaine il giorno successivo alla partita di Bruges, ufficialmente per motivi personali secondo quanto riportato dal giornale La Provence. Un dettaglio che aveva aumentato i dubbi sulla sua permanenza.

Un passaggio chiave sarà la conferenza stampa pre partita, in programma in videocollegamento prima della sfida contro il Paris FC: potrebbe essere l’occasione per chiarire pubblicamente la posizione del tecnico e del club.

Per ora non risultano dimissioni né richieste formali di rescissione, ma si attendono delle informazioni più precise dai dialoghi in corso in queste ore.