Perché la Lazio da tre mesi ha deciso di non giocare più con la prima maglia biancoceleste La Lazio ha giocato l'ultima volta con la prima maglia biancoceleste nel derby d'andata contro la Roma a inizio gennaio. Da quel momento la squadra di Baroni ha sempre indossato la divisa celebrativa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio ha vinto l'ultima giornata di campionato trionfando in casa dell'Atalanta di Gasperini. Tre punti importanti per i biancocelesti che sono concentrati su due fronti: da un lato l'Europa League e dall'altro la qualificazione alla prossima Champions provando a centrare il quarto posto. Una sfida, quella del Gewiss Stadium a Bergamo, che però ha sollevato qualche quesito ad alcuni sostenitori della Lazio. In particolare sui social qualcuno ha chiesto spiegazioni sui motivi che stanno spingendo la società a non utilizzare la storica maglia celeste ai calciatori.

Precisamente il 5 gennaio, giorno del derby d'andata contro la Roma, la Lazio ha indossato per l'ultima volta la sua prima divisa di casa in campionato. Dal 9 gennaio, giorno della fondazione del club, la Lazio gioca con una maglia celebrativa dei 125 anni della sua storia. Per ragioni di marketing. Si tratta di una divisa bianca con strisce blu e celesti sulle spalle. La squadra non ha più indossato quella celeste con bordi bianchi che identifica da sempre la società. Da qui è nata una sorta di petizione sui social per chiedere alla società di ripristinare la maglia celeste.

Dalla sfida contro il Como fino a quella contro il Torino, la Lazio ha dunque giocata con queste maglia celebrativa. L' unica eccezione è stata a Bergamo domenica scorsa, partita in cui la Lazio è scesa in campo giocando in giallo. I motivi di questa decisione? Ufficialmente per celebrare i 125 anni ma i sostenitori biancocelesti ora si chiedono se non sia il caso tornare alle origini specie in questa ultima fase della stagione che sarà inevitabilmente per una Lazio lanciatissima in Europa League e attesa dal Bodo/Glimt e che spera di prendersi un posto in Champions League.

La Lazio in maglia gialla contro l'Atalanta a Bergamo.

Anche in Europa League e Coppa Italia la Lazio non ha indossato la maglia celeste

Chiaro che la questione relativa alla maglietta sia superflua e secondaria in questo momento, ma sicuramente la curiosità di capire perché da ben 12 partite di campionato la Lazio non indossi la maglia celeste ha stuzzicato i tifosi. Oltre alle sfide di campionato anche le due partite contro il Viktoria Plzen in Europa League più quelle contro Braga e Real Sociedad sono state giocate con un'altra maglietta. La maglia celeste era chiaramente assente anche contro l'Inter in Coppa Italia quando la squadra di Baroni è stata poi eliminata dalla competizione.