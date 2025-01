video suggerito

Perché Kvaratskhelia non può giocare PSG-Man City di Champions anche se non era in lista col Napoli Kvicha Kvaratskhelia è passato dal Napoli al PSG, ma non potrà giocare con il Paris le ultime due partite della fase a gironi della Champions League. Kvara non giocherà contro Manchester City e Stoccarda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Kvicha Kvaratskhelia rappresenta già il passato per il Napoli. Il georgiano è un calciatore del Paris Saint Germain a tutti gli effetti, ma nonostante ciò non potrà fare il suo esordio in Champions League con il club francese. Kvara non sarà a disposizione per la super sfida con il Manchester City e nemmeno per quella con lo Stoccarda, che chiuderà il girone.

Kvara salterà le sfide con City e Stoccarda

Potrà fare solo il tifoso mercoledì 22 gennaio al Parco dei Principi in occasione della partita con il Manchester City il georgiano, e potrà farlo da casa quando il Paris giocherà in casa dello Stoccarda. Non ci sarà per via delle regole imposte dal nuovo formato, che prevede due incontri di Champions nel mese di gennaio. Il regolamento è chiaro e decreta che le liste delle squadre che partecipano alla Champions League possono modificarsi solo dopo la fase a gironi. Motivo per il quale come Kvaratskhelia, non potrà giocare con la Juventus nemmeno Kolo Muani.

Perché il regolamento esclude Kvaratskhelia

Questo il testo dell'articolo 32.01: "Dopo il completamento della fase a gironi e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori qualificati per le restanti partite della competizione in corso. Tali iscrizioni devono essere effettuate entro il 6 febbraio 2025 (a mezzanotte) al più tardi".

Quando esordirà Kvaratskhelia con il PSG

Questo significa che Kvaratskhelia potrà giocare con il Paris in questa edizione della Champions solo se la squadra guidata da Luis Enrique riuscirà a qualificarsi per i playoff, obiettivo minimo a inizio stagione ma che ora non è semplice da ottenere. Altrimenti Kvara giocherà con il PSG in Champions solo nell'annata 2025-2026. L'esordio ufficiale lo farà nel weekend contro il Reims sabato prossimo.