Perché Kvaratskhelia non è campione d'Italia col Napoli nonostante 5 gol: cosa dice il regolamento Kvicha Kvaratskhelia ha giocato 17 partite e segnato 5 gol con il Napoli nella stagione 2024-2025, ma nonostante ciò non può essere considerato Campione d'Italia. Kvara non ha diritto alla medaglia per regolamento.

A cura di Alessio Morra

Kvicha Kvaratskhelia è stato uno dei grandi artefici del terzo scudetto del Napoli, quello vinto nel 2023. Dopo il girone d'andata, lo scorso gennaio, ha salutato tutti ed è andato al PSG, dove ha vinto il titolo in Ligue 1 e punta a un clamoroso triplete. Tecnicamente ha fatto il bis con il Napoli, avendo dato un notevole contributo, ma non può fregiarsi del titolo totalmente e non ha diritto ad avere la medaglia, che i suoi compagni hanno ricevuto al Maradona, dopo il 2-0 al Cagliari.

17 partite e 5 gol con il Napoli

Kvaratskhelia due anni fa fu determinante, gol e assist, oltre a una sfilza di giocate spaziali. Kvara venne nominato anche miglior giocatore di quella Serie A. Quest'anno non ha brillato particolarmente, ma ha dato un buon contributo: 5 gol e 4 assist in 17 partite di campionato, poi l'addio, con il passaggio al PSG, con cui sfiderà l'Inter nella finale di Champions League. I suoi compagni hanno continuato un percorso meraviglioso anche senza di lui, e al Maradona il 23 maggio hanno vinto lo scudetto. Il Napoli serve il poker, Kvara ha festeggiato i suoi compagni di squadra, a distanza, con una stories.

Perché Kvara non riceve la medaglia

In molti si chiedono ora se anche lui può fregiarsi del titolo di Campione d'Italia 2024-2025. La risposta è semplice. Il georgiano non può essere considerato scudettato. La Lega di Serie A per regolamento considera campioni, non solo ai fini statistici, coloro che sono presenti in rosa al momento della vittoria dello scudetto. Quindi Kvara, così come Caprile, Zerbin e Folorunsho, ceduti nel mercato invernale, non sono campioni d'Italia. Tutti loro non hanno e non possono ricevere la medaglia, non potendo nemmeno essere presenti al momento della premiazione, in quanto tesserati per un'altra squadra.

Kvaratskhelia, che diventa comunque il sesto calciatore di sempre a iniziare una stagione con una squadra (poi campione) e finirla con un'altra che vince il titolo, con il Napoli ha disputato quest'anno 17 partite: 5 gol (l'ultimo al Milan) e 4 assist. Dunque un discreto contributo alla causa di Conte lo ha dato eccome, ma la medaglia non c'è per lui.