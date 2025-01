video suggerito

Perché Kolo Muani non può giocare la partita Juventus-Benfica di Champions: cosa dice il regolamento Randal Kolo Muani non potrà essere utilizzato da Thiago Motta nella partita della Juventus contro il Benfica in Champions League. Cosa dice il regolamento della Uefa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Randal Kolo Muani si è presentato alla Juventus poche ore dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento in bianconero dal PSG. Il gol del momentaneo vantaggio segnato al Maradona contro il Napoli però non è servito alla squadra di Thiago Motta per evitare la sconfitta, la prima in campionato, contro gli azzurri di Conte. Il giocatore però ha avuto sicuramente un impatto pazzesco nella sua nuova esperienza in Italia prendendosi subito il posto di quel Dusan Vlahovic chiamato agli straordinari a inizio stagione anche per via dell'infortunio di Milik.

Ora Thiago Motta avrà a sua disposizione un jolly d'attacco di enorme spessore bravo tecnicamente ma anche a muoversi negli spazi. Per il momento dunque il francese viene preferito anche a Vlahovic col serbo entrato in campo a Napoli soltanto nel finale. Un asso nelle manica che però l'allenatore della Vecchia Signora non potrà sfruttare contro il Benfica in Champions League nell'ultimo turno della fase campionato che per la prima volta ha caratterizzato la competizione. Il regolamento infatti per ora non consente che possa scendere in campo.

Kolo Muani in azione contro il Napoli.

Thiago Motta dovrà infatti rinunciare al giocatore francese per la partita interna contro il Benfica. Il motivo sta tutto nel regolamento. Kolo Muani ha infatti disputato la prima fase della Champions League con la maglia del PSG di Luis Enrique e per questo motivo le liste possono essere aggiornate soltanto alla fine di questa fase a classifica unica e dunque prima che si disputino eventualmente i playoff o gli ottavi di finale. Nel caso della Juventus sarà difficile immaginare i bianconeri direttamente agli ottavi e per questo il passaggio agli spareggi sembra essere cosa certa.

Le presenze in Champions League di Kolo Muani con il PSG

Kolo Muani sarebbe dunque un'arma in più per quella che sarà una sfida andata e ritorno a dir poco entusiasmante e difficile per i bianconeri. L'ex attaccante del PSG, il quale rientrerà in Francia al termine della stagione dunque, potrà scendere in campo solamente dalla fase successiva del torneo. In altre parole, la Juve potrà schierarlo a partire dalla doppia sfida dei playoff. Col PSG in stagione, ma nello specifico in Champions League, l'attaccante francese ha giocato 4 partite per un totale di 103 minuti totalizzati contro Girona, Arsenal, PSV e Atletico Madrid.