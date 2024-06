video suggerito

Perché in Italia-Spagna i giocatori entreranno in campo da un tunnel che sembra una miniera L’entrata in campo nello stadio di Gelsenkirchen è la più suggestiva al mondo, con il tunnel di ingresso sul terreno di gioco che rende omaggio ai minatori della zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tunnel che porterà sul campo i giocatori di Italia-Spagna è molto particolare. L'Arena auf Schalke (denominata Veltins Arena per ragioni di sponsor) è lo stadio dove si giocherà la seconda partita del Gruppo B degli Europei 2024. Sorge su una miniera di carbone, e a queste origini lo Schalke 04, squadra proprietaria dello stadio, ha voluto rendere omaggio, facendo entrare i giocatori in un'atmosfera decisamente particolare.

Il particolare tunnel di ingresso dell'Arena auf Schalke

Lo stadio è di proprietà dello Schalke 04, soprannominata in patria Die Knappen, i minatori, per via del grosso supporto che i lavoratori delle miniere di Gelsenkirchen hanno storicamente dato alla squadra. La stessa Arena auf Schalke è costruita su due pozzi minerari che corrono a circa 800 metri di profondità. Per rendere omaggio alle loro origini, lo Schalke 04 ha scelto nel 2014 di cambiare il tunnel di ingresso al campo, rendendolo molto simile a una miniera di carbone, che sicuramente regala emozioni molto particolari ai giocatori che entrano sul terreno di gioco.

Il tunnel concepito come una miniera.

Il tunnel di ingresso al campo non è l'unica particolarità dello stadio. All'interno dell'impianto, infatti, è presente anche una piccola cappella, dove spesso vengono celebrati anche dei matrimoni.

La storia della Arena auf Schalke

L'Arena auf Schalke è stata inaugurata nel 2001. Costruito all'inizio del nuovo millennio con un investimento di 191 milioni di euro (primo stadio in Germania a essere costruito senza sovvenzioni da parte dello stato), è uno degli impianti più all'avanguardia al mondo. L'impianto, nonostante sia stato costruito a inizio millennio, è infatti dotato di tetto retrattile, e di un campo da gioco estraibile, che permette di poter ritirare il manto erboso sfruttando una delle aree di parcheggio. Questa operazione può essere fatta sia per far respirare il terreno di gioco, che per fare spazio a eventi extra-calcistici.

World team challenge di biathlon all'interno dell'Arena auf Schalke

All'interno dell'Arena auf Schalke durante il periodo delle vacanze natalizie il World Team Challenge, una kermesse di biathlon che ogni anno attira decine di migliaia di tifosi. Inoltre, all'interno dell'impianto vengono organizzate anche gare di rally e numerosi concerti, con una delle curve che può arretrare di 16 metri per fare spazio ai palchi delle più grandi star del mondo della musica come Taylor Swift, Bruce Springsteen e gli U2.