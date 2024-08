video suggerito

Perché in Genoa-Inter il Var ha annullato il rigore su Thuram: l’arbitro ha preso un abbaglio Il direttore di gara Feliciani lo aveva concesso per un presunto fallo di Badelj sull’attaccante nerazzurro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'immagine decisiva del Var che ha spinto l'arbitro a rivedere la concessione del rigore all'Inter contro il Genoa.

In Genoa–Inter c'è il primo rigore del campionato di Serie A 2024-2025 annullato con il Var. L'episodio è successo durante il primo tempo, quando il risultato era sull'1-1 per le reti segnate da Vogliacco e Thuram. Protagonista è stato lo stesso attaccante nerazzurro che, secondo la decisione iniziale dell'arbitro Feliciani, era stato sgambettato da Badelj in piena area. Ma in realtà le cose sono andate diversamente.

Feliciani richiamato dal Var: ha sbagliato valutazione su Thuram

Poco dopo il fischio, il direttore di gara s'è recato a bordo campo su consiglio del collega addetto alla video-assistenza (Di Paolo). Perché? Il rapido colloquio, nel quale gli è stato spiegato che c'era un aspetto del contrasto che sarebbe stato meglio verificare al monitor, lo ha convinto. E successivamente è tornato sui suoi passi. Cosa è successo? Se n'è accorto alla sequenza delle immagini che lui stesso ha potuto verificare, cambiando così la scelta: ha sbagliato valutazione.

L'intervento del calciatore del Genoa è sembrato falloso ma c'è un dettaglio sfuggito al direttore di gara.

Perché l'arbitro ha annullato il rigore per l'Inter

Il boato del Ferraris ha accompagnato la camminata del direttore di gara fino alla postazione riservata alla on-field-review, con la speranza che il tiro dal dischetto fosse rivisto. E così è stato. Il motivo? Per averne contezza serve focalizzare l'attenzione su un momento in particolare: ovvero, quando il centrocampista dei liguri interviene su Thuram.

L'arbitro Feliciani aveva concesso la massima punizione per un presunto fallo del genoano ma, in seguito alla segnalazione dalla cabina di regia, è andato a verificare cosa era successo veramente con l'ausilio della moviola in campo. Il calciatore del Grifone aveva già preso il tempo all'avversario ed era intervenuto sul pallone ed è stato l'interista a colpirlo a dietro (non viceversa). Ecco perché sono apparsi nitidi tanto l'intervento del Var quanto il ripensamento di Feliciani.