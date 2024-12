video suggerito

Perché il Real Madrid non avrà il badge dorato anche se ha vinto la Coppa Intercontinentale La riorganizzazione dei tornei prevista dalla Fifa con l'introduzione del Mondiale per Club 2025 ha riportato in auge la Coppa Intercontinentale ma il titolo iridato sarà assegnato ogni 4 anni con il nuovo torneo che si disputerà a partire dalla prossima estate.

Il Real Madrid non avrà sulla maglia un badge speciale per la vittoria della Coppa Intercontinentale 2024, rispolverata al posto del ‘vecchio' Mondiale per Club. In base al nuovo torneo che sarà giocato per la prima volta in America nell'estate 2025, il titolo di campione iridato assegnato alle società avrà cadenza quadriennale e non più annuale come avvenuto finora. Lo stemma dovrebbe figurare invece sulle casacche del Manchester City che ha conquistato l'ultima edizione del Mondiale per Club nel 2023 e lo terrà fino alla prossima edizione completamente rivisitata.

Come si spiega una situazione del genere? Serve fare un passo indietro per ritrovare il bandolo della matassa e chiarire cosa è successo in base ai cambiamenti messi in atto dalla Federazione internazionale. Mercoledì 18 dicembre i blancos hanno battuto il Pachuca nella finale giocata in Qatar e messo in bacheca la Coppa Intercontinentale, il trofeo che a partire da quest'anno sostituisce il Mondiale per Club poiché dal 2025 la Fifa ne ha programmato uno nuovo.

Fatta questa premessa, seguiamo ancora il filo rosso e proviamo a orientarci in questa riorganizzazione di competizioni che ha ingolfato ulteriormente il calendario agonistico. Il Mondiale per Club esiste dal 2005, quando mandò in pensione la Coppa Intercontinentale. Fino all'anno scorso si sfidavano le squadre detentrici delle coppe continentali (per esempio le vincitrici della Champions, della Copa Libertadores etc etc). Il nuovo Mondiale per Club avrà un format completamente diverso: anzitutto, verrà giocato ogni 4 anni e sarà aperto a 32 squadre (quelle che hanno vinto i tornei continentali e quelle qualificate in base al ranking), tra queste ci sono Inter e Juventus dall'Italia. Di recente è stato anche effettuato il sorteggio della prima edizione in programma tra giugno e luglio 2025.

Questo vuol dire che il titolo di "campione del mondo per club" sarà conferito ogni 4 anni, motivo per il quale – in assenza di una comunicazione ufficiale da parte della Fifa – il Real Madrid non avrà sulle divise il caratteristico badge dorato, tanto da mettere in vendita le maglie celebrative del successo contro i messicani senza alcuna effige particolare.

Perché è tornata in auge la Coppa Intercontinentale? La Federazione ha messo in soffitta il ‘vecchio' Mondiale per Club e tirato dal cassetto il nuovo/vecchio torneo ma con una formula differente. Fino al 2004, infatti, il titolo di "club campione del mondo" era appannaggio della squadra che vinceva la Coppa Intercontinentale ma in finale c'erano solo la detentrice della Coppa dei Campioni (oggi Champions) e la vincente della Copa Libertadores. Perché? Faceva parte di una concezione del calcio superata nel tempo: Europa e Sudamerica erano ritenute le due aree nelle quali il football andava per la maggiore, un'idea ormai vetusta rispetto alle opzioni di un fenomeno globale e che ha fatto breccia con l'irruzione di nuovi mercati e l'allargamento del bacino di utenza. Ecco perché dal 2005 è stato introdotto il Mondiale per Club, oggi già vecchio.