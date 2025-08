Perché il Napoli insiste tanto per avere Miretti della Juventus: le cifre della trattativa

Il club azzurro ha virato in maniera decisa sul centrocampista bianconero che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa. Le ragioni della scelta sono due.

Fabio Miretti, 22 anni, si avvicina al Napoli che è pronto a rimodulare l'offerta da mettere sul piatto della Juventus: 14/15 milioni di euro a fronte di una richiesta di 15/18, secondo le ultime news di calciomercato in tempo reale rilanciate da Sky. Perché il club azzurro ha virato con forza proprio su di lui? Questioni di lista e di opportunità tattica. Per i bianconeri si tratta di una plusvalenza piena e robusta, considerando che il calciatore (nell'ultima stagione in prestito al Genoa) è un prodotto del settore giovanile. Quanto al giocatore, per lui sarebbe pronto un contratto di 4 anni con stipendio di 1,5 milioni a stagione.

Perché il Napoli vuole ingaggiare Miretti della Juve

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, fa da ‘sponsor' al giovane di cui conosce bene le qualità, sia fisiche sia tecniche oltre al profilo umano, fondamentale soprattutto in uno spogliatoio in cui serve il maggiore equilibrio possibile per affrontare le sfide della prossima stagione tanto in campionato quanto nelle coppe. Le ragioni che sono alla base di questa scelta sono essenzialmente due: l'una è un'esigenza di tipo burocratico (nella lista per la rosa della Serie A andrebbe a occupare lo slot di un Under 22), l'altra fa riferimento alla possibilità di potersi calare senza ruvidi attriti nel gioco di Conte.

Le riflessioni di campo fatte finora hanno portato il Napoli a cercare un altro centrocampista che per caratteristiche sia simile ad Anguissa (che a gennaio partirà per la Coppa d'Africa) poi ha optato per un profilo come Miretti, un centrocampista abbastanza duttile che sa districarsi tra la posizione di mezzala, la capacità di disimpegnarsi in fase di recupero e con la palla tra i piedi. Qualità, quest'ultima, che può rivelarsi preziosa nella gestione della sfera e come risorsa ulteriore in partita (pecca spesso emersa nella scorsa stagione quando concedeva troppo il possesso agli avversari). In buona sostanza, un'alternativa valida e ‘conosciuta' a tutti i centrocampisti azzurri.

Il centrocampista reduce da una stagione al Genoa

Nella stagione che si è conclusa con la conquista del quarto scudetto per il Napoli Fabio Miretti ha indossato (in prestito) la maglia del Genoa. Con il Grifone ha disputato 26 partite (3 gol, 3 assist) poi è stato fermato da un infortunio alla spalla.