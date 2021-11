Perché il gol di Chiellini è stato annullato in Salernitana-Juventus: Var decisivo su Kean Episodio da moviola in Salernitana-Juventus, con il gol di Chiellini annullati per una posizione irregolare di Kean che entra nell’azione dopo un legno colpito da Cuadrado.

A cura di Marco Beltrami

Lavoro extra per la moviola in Salernitana-Juventus. Un episodio in particolare è finito sotto la lente d'ingrandimento del Var, spingendo l'arbitro Fourneau a fare dietrofront modificando una decisione presa in precedenza. Si tratta infatti del gol del momentaneo 2-0 di Giorgio Chiellini, dopo il vantaggio di Dybala, che è stato annullato dopo che il direttore di gara si è consultato con i suoi collaboratori, che hanno evidenziato un'irregolarità.

Tutto è nato da una splendida pennellata su calcio di punizione dalla sinistra di Cuadrado. Una traiettoria velenosa quella disegnata dal colombiano, con Belec in tuffo salvato dal palo. Il pallone a quel punto è finito a pochi passi dalla linea di porta con Kean che non è riuscito ad intervenire, contrastando però con successo Gagliolo. Ecco allora che sulla sfera si è fiondato Chiellini che ha ribadito in gol, celebrando poi la marcatura con l'indice puntato verso il cielo. Un pensiero probabilmente dedicato ad Andrea Fortunato, lo sfortunato calciatore ricordato da entrambe le tifoserie durante il match a suon di striscioni.

La gioia di Chiellini e dei suoi compagni però è durata poco, perché un po' a sorpresa l'arbitro è stato richiamato al Var. Da valutare non tanto il contatto Kean-Gagliolo, che è sembrato regolare, quanto la posizione dell'attaccante bianconero. Quest'ultimo infatti quando Cuadrado crossa si è fatto trovare in posizione leggermente avanzata rispetto all'ultimo giocatore della Salernitana. È vero che poi l'azione è proseguita, ma il pallone dopo il legno è finito nella disponibilità dell'attaccante che dunque ha partecipato all'azione. Inevitabile a quel punto annullare il gol di Chiellini per fuorigioco dell'attaccante ex Psg. Doccia fredda per la Juventus, e gioia strozzata per Chiellini, con il boato dell'Arechi che ha tirato un sospiro di sollievo.