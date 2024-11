video suggerito

Perché il gol del PSV in Champions è regolare anche se Tillman era in campo sulla rimessa laterale Il gol del PSV messo a segno contro il Girona in Champions League è regolare nonostante Tillman avesse quasi totalmente il piede sinistro sul terreno di gioco sulla rimessa laterale. Cosa dice il regolamento in merito.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il turno di Champions League è iniziato subito con una polemica arbitrale a seguito del gol realizzato dal PSV contro il Girona. Gli olandesi sono infatti passati in vantaggio grazie a un gol di Ryan Flamingo. Si tratta però di un'azione che ha generati molte polemiche poiché preceduta da una rimessa laterale che ha sollevato diverse critiche per come è stata eseguita. Nell'immagine si vede Tillman, giocatore del PSV, avere un piede quasi fuori quando ha fatto partire la palla dalle sue mani in direzione area di rigore.

Sulla sfera si poi avventato Flamino per il vantaggio. Quello che però sembra essere un gol da annullare in realtà, in termini di regolamento, è del tutto regolare. Tillman effettua infatti la rimessa laterale con il piede sinistro all'interno del campo di gioco ma con il tallone che tocca leggermente la linea laterale, ed è per quest'ultimo dettaglio che la battuta del giocatore è giudicata regolare. Una cosa del genere era accaduta anche lo scorso anno in Serie A in Inter-Salernitana con Carlos Augusto.

Cosa dice il regolamento sulla rimessa laterale

In termini di regolamento infatti, la procedura della rimessa laterale indica proprio come "al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa". Dalle immagini si vede infatti come il piede sinistro di Tillman sia quasi totalmente all'interno del rettangolo verde mentre il destro chiaramente fuori. In realtà il piede mancino del giocatore del PSV ha una piccola parte del tallone sulla linea dunque rispettando il regolamento citato alla voce "parzialmente".

La parte del regolamento riguardante la rimessa laterale.

Un gol per potersi definire irregolare di fatto si materializza solo se anche un solo piede è interamente dentro il terreno di gioco oltrepassando la linea che delimita il campo. Cosa che in questo caso non è accaduta. In Inter-Salernitana dello scorso campionato i nerazzurri riuscirono a segnare proprio beneficiando di una rimessa laterale di Carlos Augusto eseguita quasi in questo modo. In quel caso l'ex Monza aveva in parte il piede sinistro fuori dal campo. Di fatto il gol del PSV in questo caso è assolutamente regolare.