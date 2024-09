video suggerito

Perché i tifosi dell'Inter non faranno la coreografia per il derby: la spiegazione della Curva Nord Il derby di Milano non sarà accompagnato dalla classica coreografia della Curva Nord: il tifo caldo dell'Inter ha spiegato perché non è stato organizzato nessuno spettacolo.

A cura di Ada Cotugno

Il primo derby dell'Inter da campione d'Italia non sarà accompagnato dalla classica festa sugli spalti. La scorsa stagione si è chiusa con la grande coreografia della Curva Nord per celebrare la seconda stella, ma questa sera San Siro non assisterà allo stesso spettacolo: il cuore caldo del tifo nerazzurro ha annunciato che non ci sarà nessuna coreografia organizzata, ma che lo stadio verrà comunque animato con delle bandierine con i colori del club. Una scelta spiegata in un comunicato che è figlia dei recenti accadimenti avvenuti nei gruppi del tifo organizzato.

Perché l'Inter non farà nessuna coreografia

Negli ultimi anni i nerazzurri ci hanno abituato a vedere spettacoli sugli spalti in occasioni dei grandi eventi. Coreografie imponenti e colorate, soprattutto durante il derby dove le due curve solitamente si pizzicano a vicenda. Questa volta però l'Inter si limiterà a distribuire ai tifosi delle bandierine nere e azzurre, da sventolare quando le squadre entreranno in campo.

La Curva Nord ha spiegato che non è stata organizzata nessuna coreografia per la partita contro il Milan per la recente scomparsa dell’ultras Antonio Bellocco, rimasto ucciso da una coltellata alla gola sferrata dallo capo ultra della curva Andrea Beretta. La decisione è stata comunicata via Instagram: "La Curva Nord comunica che in occasione del derby di domani non ci sarà il solito spettacolo della coreografia, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di bandierine. Il tutto servirà a rendere la curva una marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo. Vi aspettiamo al Baretto, insieme ad una sorpresa "stellata" che potremo sfoggiare nel secondo tempo".

È stato poi spiegato che lo stadio si colorerà comunque di neroazzurro, perché a ogni tifoso verrà distribuita una bandierina dalle dimensioni di di un metro per 1,50 metri: in tutto saranno 6500, pronte a sventolare quando l'Inter entrerà in campo per affrontare il Milan.