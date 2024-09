video suggerito

Sparatoria nel Milanese, morto l'erede del clan della 'ndrangheta Bellocco e ferito l'ultras dell'Inter Beretta Sparatoria a Cernusco sul Naviglio (Milano): Antonio Bellocco, erede del clan della 'ndrangheta di Rosarno (Reggio Calabria), è morto. Ferito lo storico capo ultra Andrea Beretta.

A cura di Ilaria Quattrone

A sinistra Antonio Bellocco. Dietro con la maglia bianca Andrea Beretta

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, si è verificata una sparatoria a Cernusco sul Naviglio, che si trova in provincia di Milano. L'episodio si è verificato in via Besozzi al civico 2, di fronte alla palestra Testudo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 36enne Antonio Bellocco – legato al clan della ‘ndrangheta di Rosarno (Reggio Calabria) – si trovava su un'automobile in compagnia di Andrea Beretta, 49enne e storico capo ultrà dell'Inter.

I due avrebbero avuto una discussione per una questione di affari. Bellocco avrebbe estratto una pistola e sparato a una gamba a Beretta. Quest'ultimo avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito il 36enne alla gola, uccidendolo così sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello e gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'ambulanza e due automediche. Il 49enne è stato trasferito all'ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo: non è in pericolo di vita.

Una volta ricostruita la dinamica, i militari hanno arrestato Beretta per omicidio. Al momento è piantonato in ospedale.

(Articolo in aggiornamento)