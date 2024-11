video suggerito

Perché i tifosi del Milan sono andati via dallo stadio di Monza dopo appena dieci minuti La scelta dei sostenitori milanisti di abbandonare il settore ospiti non è stata un gesto di protesta nei confronti della squadra o della società. A spingere i supporter a uscire dallo stadio di Monza è stato qualcosa accaduto all’esterno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via dopo una decina di minuti dall'inizio del match al Brianteo. Non poteva passare certo inosservata la reazione di buona parte del tifosi del Milan, la parte più calda e passionale, che ha deciso di abbandonare lo stadio di Monza (perdendo dal vivo la rete del vantaggio siglata da Reijnders). Ne ha parlato lo stesso telecronista, approfittando di uno stacco della regia su quella porzione di campo per mostrare cosa stava accadendo. Il settore ospiti s'è svuotato all'improvviso, perché? Non si è trattato di alcun gesto polemico o di dissenso nei confronti della squadra né verso la società. Nessuna forma di contestazione strisciante.

La solidarietà dei tifosi del Milan verso un gruppo a cui è stato negato l'accesso

Le motivazioni di quella scelta così palese vanno ricercate altrove: è stato un atteggiamento di solidarietà e di protesta messo in atto perché un gruppo di sostenitori rossoneri giunto all'impianto brianzolo (circa una cinquantina) s'è visto negare l'ingresso al campo. Qual è stata la ragione dell'altolà imposto ai supporter? Una delle ipotesi trapelate è che nei loro confronti sia stato già emesso un Daspo ma ancora non notificato: in situazioni del genere il biglietto viene automaticamente invalidato e la sicurezza null'altro può fare che imporre lo stop.

La ricostruzione della reazione di protesta della Curva milanista

Il tam tam e il passaparola ci hanno messo davvero poco a fare arrivare la voce anche all'interno dello stadio del Monza. La reazione, decisa e in blocco, da parte della tifoseria milanista è stata immediata: in segno di protesta ha abbandonato la postazione. Conferme in tal senso sono giunte anche da parte dell'inviata di Dazn, Federica Zille, che da bordocampo ha avuto la possibilità di fornire dettagli sull'episodio, chiarendo subito che quella forma di ribellione non era affatto riconducibile alla situazione della panchina (con Fonseca finito di nuovo nella bufera dopo la sconfitta col Napoli), né ai calciatori e nemmeno alla dirigenza. L'unica ragione che ha animato i supporter è stata la volontà di mostrare vicinanza a quei sostenitori a cui era stato impedito di avere accesso al Brianteo.

"Non si tratterebbe di una protesta nei confronti della società – le parole della giornalista nel corso della diretta della partita di Serie A -. Se hanno abbandonato il settore ospiti è solo perché alcuni tifosi non sono stati fatti entrare allo stadio. Per questo motivo il cuore della Curva Sud ha deciso di lasciare l’UPower Stadium".