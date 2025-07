Perché i rigori di Svezia-Inghilterra femminile sono stati definiti “i peggiori della storia”

Ben 14 rigori tirati e la sensazione che la partita si sarebbe potuta prolungare ancora. Quella tra Svezia e Inghilterra non è stata solo una sfida dagli undici metri per decidere quale delle due squadre avrebbe poi conquistato l'accesso alla semifinale degli Europei di calcio femminili, ma un momento che ha colto di sorpresa anche i tifosi. Nessuna delle due Nazionali ha mollato. Da un rigore parato si è passati a penalty calciati alti, altri finiti sul palo con l'errore commesso anche dal portiere della Svezia che si era assunta la responsabilità di calciare.

Insomma, per alcuni non è stato uno spettacolo bellissimo. La BBC l'ha definita come "la peggiore sequenza di rigori di tutti i tempi". Un modo duro per definire quanto visto ieri durante i rigori ai quarti. Solo 9 tiri dagli undici metri su 14 sono stati realizzati. Tanto è bastato per scatenare la critica dei media inglesi ma anche quella del commissario tecnico dell'Inghilterra, Sarina Wiegman: "Una serie di rigori assurda. Ho pensato tre volte che fossimo fuori. Ma loro hanno sbagliato più di noi e siamo qualificati".

Uno dei rigori sbagliati durante Svezia–Inghilterra.

Anche il portiere Hannah Hampton ha condiviso ha condiviso questo pensiero sottolineando quanto sia stato "stressante guardare e stressante giocare". E ha poi dichiarato alla BBC Sport: "Ogni volta che ne paravo uno pensavo ‘per favore, mettilo dentro così abbiamo un po' di margine'. Poi il loro portiere è andato a parare il successivo e io ho pensato ‘oh cielo, ci siamo'".

Stesso concetto espresso anche dal portiere della Svezia che ha poi sbagliato a sua volta il rigore da lei calciato: "Ho pensato di fare qualche respiro profondo e di spostarlo verso sinistra, ma non l'ho fatto. È stata una m**da e poi ho pensato solo a parare il rigore successivo."

Le parole del CT dell'Inghilterra: "Una serie di rigori assurda"

Secondo il CT dell'Inghilterra però i tanti errori visti dal dischetto da parte delle due squadre sarebbero dovuti soltanto alla stanchezza. "Penso sia stata quella causare gli errori, l'intensità. Non lo so. Questi giocatori sanno calciare un pallone e possono tutti segnare un rigore". Alla fine è stata Lucy Bronze con una bordata finita centrale sotto la traversa a mettere a segno il gol decisivo che ha portato l'Inghilterra ai calci di rigore.

Dopo il suo tiro dagli undici metri realizzato infatti la Svezia si è presentata su dischetto con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Holmberg però non ha nemmeno centrato il bersaglio spedendo la sua conclusione alta sulla traversa dando il via ufficialmente il via alla festa inglese pronte a sfidare l'Italia in semifinale.