Perché i portieri si allenano con i palloni triangolari: cos'è il reflex ball usato in Brasile Il Flamengo allena i suoi portieri con degli speciali palloni triangolari, una vera novità che spopola sui social: cosa sono e a cosa servono i reflex balls.

A cura di Ada Cotugno

Nel calcio il pallone non sempre è rotondo, in alcuni casi può addirittura essere triangolare. È l'ultima trovata proveniente dal Brasile in cui hanno debuttato i reflex balls, particolari palloni che vengono utilizzati per gli allenamenti dei portieri: sono a forma di triangolo, hanno un rimbalzo molto particolare e promettono di apportare grandi miglioramenti sotto tanti punti di vista.

Nello specifico si utilizzano per migliorare i riflessi dei portieri in porta e di portare al minimo i tempi di reazione delle parate. I reflex ball sono stati visti per la prima volta dal grande pubblico al centro di allenamento del Flamengo che sui social ha mostrato uno scorcio dei suoi allenatori con questo strumento innovativo che potrebbe fare il suo ingresso anche in Europa.

Cosa sono i palloni triangolari per allenare i portieri

L'allenatore dei portieri del Flamengo ha inserito i reflex ball all'interno della sua routine per ottenere il massimo dai suoi giocatori. A vederli sono strani, perché nessuno prima d'ora avrebbe mai pensato a un pallone triangolare, eppure secondo gli esperti i benefici sono innegabili. Questo nuovo strumento aiuterebbe a migliorare di molto la velocità di reazione e l'agilità degli estremi difensori in un modo molto semplice: con la loro formula non seguono le classiche traiettorie e il rimbalzo particolare andrebbe ad allenare i riflessi.

In effetti dai video si vede che i palloni seguono traiettorie sempre diverse e molto insidiose che mettono a dura prova i portieri. Quando si troveranno faccia a faccia con un pallone normale il loro compito sarà molto più semplice da affrontare e dovrebbero riuscire a parare con molta agilità: secondo le promesse i reflex balls migliorano le prestazioni, anche se al momento restano uno strumento non ancora diffuso tra i grandi club.