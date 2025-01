video suggerito

Perché i palloni dei gol della Supercoppa italiana vengono portati via: verranno messi all’asta Per il terzo anno consecutivo i palloni dei gol della Supercoppa Italiana verranno messi all’asta. I tifosi, gli appassionati e i collezionisti hanno l’opportunità di acquisire un pezzo unico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli appassionati di calcio avranno la possibilità di avere i palloni ufficiali con i quali sono stati realizzati i gol nelle partite della Supercoppa Italiana. Non è una novità, anzi ormai è diventata un'abitudine. Sono già all'asta i palloni dei gol di Dumfries di Inter-Atalanta, e sarà possibile vincere all'asta quelli della semifinale Juve-Milan e della finale della Supercoppa, in programma lunedì 6 gennaio a Riyadh. Questo è il terzo anno di fila per la competizione, ed è una consuetudine pure per la Serie A. Lega Serie A e Socios.com hanno reso noto questa iniziativa che permette agli appassionati e ai tifosi di poter acquistare, tramite un'asta, uno dei palloni con cui sono stati realizzati i gol delle partite della Supercoppa 2024/2025. Per partecipare all'asta basterà registrarsi per un QR code.

Supercoppa italiana, i palloni dei gol andranno all'asta

Chi colleziona memorabilia del calcio va letteralmente a nozze con questo tipo di iniziativa, che come detto è una consuetudine. Anche i palloni ufficiali dei gol segnati durante la Supercoppa Italiana potranno essere acquistati dai tifosi. Socios.com e la Lega di Serie A danno la possibilità a tifosi, appassionati e collezionisti di possedere un pallone ‘pesante'.

I palloni dei gol segnati nelle semifinali e nella finale della Supercoppa vengono raccolti non appena il gol è stato siglato e vengono certificati tramite la blochain Chiliz, e sono dotati di un chip NFC. Questo chip permette a chi lo comprerà di visualizzare il gol e successivamente accedere al certificato di autenticità direttamente dal proprio smartphone.

Leggi anche Quando si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025 con l'Inter: data e orario della partita

Come funziona l'asta e come partecipare con il QR Code

C'è una novità rispetto alle edizioni precedenti. Perché ci sarà un QR code visibile sugli schermi della TV durante le partite della Supercoppa. Scannerizzando quel QR code i tifosi avranno la possibilità di accedere a una piattaforma dedicata a quei palloni, potranno registrarsi e successivamente partecipare all'asta per aggiudicarsi i palloni ufficiali dei gol.

Partecipare all'asta è molto semplice. Basta scaricare l'app mobile o collegarsi al sito Socios.com. Le singole aste dureranno circa dieci giorni, chi avrà effettuato l'offerta più alta si aggiudicherà il pallone. Dal 2021 sono stati raccolti e riscattati oltre 200 palloni, comprati da tifosi di ogni angolo del mondo – alcuni dei palloni sono finiti anche in altri continenti.