Perché i fratelli Esposito sono rimasti fuori dai convocati agli Europei Under 21 con l’Italia

A cura di Ada Cotugno

Dall'11 al 28 giugno in Slovacchia le 16 nazionali più forti d'Europa proveranno a salire sul tetto del continente negli Europei Under 21. Anche l'Italia parteciperà alla spedizione per centrare una finale che manca dal 2013: Carmine Nunziata ha scelto i 23 giocatori che prenderanno parte alla fase finale del torneo ma leggendo la lista dei convocati sorprende non vedere alcuni dei nomi più interessanti del calcio italiano. In Azzurro non ci sono Sebastiano e Francesco Pio Esposito, i due gioiellini di proprietà dell'Inter che non parteciperanno alla rassegna assieme ad altri esclusi eccellenti.

L'Italia agli Europei Under 21 senza i fratelli Esposito

La loro assenza fa rumore perché per tutta la stagione sono stati seguiti con attenzione e apprezzati per la loro grande crescita. Francesco Pio, che di professione fa l'attaccante ha sfiorato la promozione in Serie A con lo Spezia perdendo la finale playoff contro la Cremonese. Un sogno spezzato che comunque non cancella l'ottimo campionato chiuso praticamente da titolare: è stato imprescindibile per i liguri, eppure non parteciperà agli Europei Under 21 in Slovacchia. Anche suo fratello Sebastiano, classe 2002, si è ritagliato uno spazio importante all'Empoli nella sfortunata stagione che ha portato alla retrocessione.

Il maggiore degli Esposito non ha superato la prima tranche di convocazioni del CT Nunziata che ha scelto subito di non tenerlo in considerazione per il torneo. Diversa la situazione di Francesco Pio, 2005 con all'attivo 17 gol nell'ultimo campionato di Serie B: l'attaccante era stato convocato, ma a causa di una contusione al polpaccio è stato costretto a lasciare il ritiro e non sarà a disposizione per gli Europei.

Gli altri esclusi eccellenti dell'Italia Under 21

I fratelli Esposito non voleranno in Slovacchia, ma la cerchia degli esclusi eccellenti contiene altri nomi che si sono fatti strada in Serie A nell'ultima stagione. Nunziata ha scelto di rinunciare a Palestra, Comuzzo e Leoni: i tre giovani calciatori hanno dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi fisici accusati nelle battute finali del campionato che hanno compromesso la loro presenza agli Europei. Nel gruppo degli Azzurrini non ci sarà neanche Pafundi per scelta tecnica, dato che paga lo scarso utilizzo all'Udinese e la presenza di attaccanti più costanti come Ambrosino, Baldanzi, Gnonto e Koleosho.