Il mercato di gennaio si avvicina e sono tanti i club italiani a caccia di un attaccante. Dalle zone di bassa classifica alle squadre che lottano per una salvezza tranquilla o un posto in Europa, in tanti si stanno muovendo in anticipo. Ma non mancano le trattative per quanto riguarda i top club di Serie A. Specie l'Inter che con Sanchez ancora out ("Non so perché sia sempre infortunato" aveva detto Conte) e con Pinamonti che probabilmente non è ancora all'altezza della situazione, vorrebbe dare al proprio allenatore un giocatore capace di poter dialogare al meglio con Lukaku o Lautaro e che conosca anche il campionato.

Negli ultimi giorni si parla tanto di Lasagna ma dalla scorsa estate ad oggi, nella testa di Conte c'è soprattutto Gervinho. L'attaccante ivoriano sarebbe perfetto negli automatismi tattici della squadra specie in virtù della sua velocità che spesso gli consente di essere inarrestabile nei confronti dei difensori avversari. L'occupazione degli spazi è infatti un concetto fondamentale per Conte nella sua idea di calcio e in questa nuova Inter pronta a prendersi la vetta della classifica.

Conte pensa a Gervinho per il mercato di gennaio

Concedere meno prevedibilità agli avversari e aiutare l'attacco con ulteriori inserimenti, non solo quelli del centrocampo. È più o meno questa l'idea dell'Inter che vorrebbe prendere Gervinho dal Parma. Un matrimonio che non si è tenuto la scorsa estate ma che potrebbe ritornare ad essere argomento di discussione in questa finestra di gennaio.

L'attaccante ivoriano piace tanto a Conte che potrebbe sfruttarlo nel ruolo di seconda punta al fianco di Lukaku e approfittare delle sponde del belga per lanciare in velocità l'ex Roma. Una soluzione importante specie perché Gervinho, in alcuni frangenti della partita, consente alla squadra di respirare tanto andando a prendersi palla dalla difesa e partire in contropiede da solo con la sua incredibile velocità. Un giocatore di questo tipo manca tanto ai nerazzurri che potrebbero avere una freccia in più per ripartire al meglio nel nuovo anno.