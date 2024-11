video suggerito

Perché Genoa-Como si gioca oggi di giovedì, i motivi dello strano anticipo di Serie A Genoa-Como è la partita che oggi, giovedì 7 novembre (ore 20:45), apre la 12ª giornata di Serie A. Perché questa spalmatura differente del calendario rispetto a quella abituale? Il motivo è forse da ricercare in un evento internazionale che si disputa al Ferraris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Perché Genoa–Como si gioca oggi, giovedì 7 novembre, alle 20:45? È la domanda che sorge spontanea nel vedere l'organizzazione del calendario e del palinsesto televisivo che fa riferimento alla 12ª giornata di Serie A. È strano che la spalmatura delle partite del campionato, abitualmente prevista dal venerdì al lunedì sera, sia stata anticipata di un giorno (dal giovedì alla domenica) arrecando anche un disagio alle due formazioni che hanno chiuso il turno precedente nel posticipo di lunedì scorso e avuto un giorno in meno di riposo rispetto alle altre squadre.

Il prossimo turno farà da viatico verso la sosta programmata per le gare delle nazionali (11-19 novembre) ma gli impegni in Nations League dell'Italia di Luciano Spalletti (il 14/11 contro il Belgio, il 17/11 contro la Francia) non sono motivazione plausibile per spiegare la sfida odierna tra liguri e lariani, che andrà in scena affiancandosi all'incontro di Europa League della Lazio con il Porto (ore 21).

Domenica 17 novembre al Ferraris c'è Italia-Georgia di rugby

L'unica ragione ipotetica che può giustificare la scelta di collocare Genoa-Como a oggi è fare in modo che lo stadio Ferraris sia a disposizione della Federazione di Rugby con una settimana di anticipo in vista della sfida Italia-Georgia di domenica 17 novembre (ore 14:40), secondo appuntamento nelle Autumn Nations Series ed evento che rientra nel calendario sportivo di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. A Marassi la Nazionale di Gonzalo Quesada si presenterà forte del miglior Sei Nazioni della sua storia (2 vittorie contro Scozia e Galles, 1 pareggio con la Francia) e dell'8° posto nel Ranking mondiale, provando a riscattare la sconfitta di due anni fa inflitta proprio dalla selezione dell'Est Europa.

Il calendario della 12ª giornata di Serie A: date, orari e diretta tv delle partite

Se Genoa-Como aprirà il 12° turno di campionato, a chiuderlo sarà il big match di San Siro tra Inter e Napoli (domenica 10 novembre alle 20:45). Di seguito la lista delle partite con indicazione delle date, degli orari e delle emittenti che le trasmettono:

Giovedì 7/11 – ore 20:45 Genoa-Como (DAZN)

Venerdì 8/11 – ore 20:45 Lecce-Empoli (DAZN, Sky, Now)

Sabato 9/11 – ore 15:00 Venezia-Parma (DAZN)

Sabato 9/11 – ore 18:00 Cagliari-Milan (DAZN)

Sabato 9/11 – ore 20:45 Juventus-Torino (DAZN, Sky, Now)

Domenica 10/11 – ore 12:30 Atalanta-Udinese (DAZN)

Domenica 10/11 – ore 15:00 Fiorentina-Verona (DAZN)

Domenica 10/11 – ore 15:00 Roma-Bologna (DAZN)

Domenica 10/11 – ore 18:00 Monza-Lazio (DAZN, Sky, Now)

Domenica 10/11 – ore 20:45 Inter-Napoli (DAZN)