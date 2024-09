Serie A, anticipi e posticipi dalla 5ª alla 13ª giornata: Juve-Napoli il 21 settembre, Inter-Milan il 22

video suggerito

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle prossime giornate di campionato, con tutti gli anticipi e i posticipi in programma dalla 5ª giornata alla 13ª. Il derby di Milano, Inter-Milan, si giocherà domenica 22 settembre alle 20:45, mentre il big-match Juventus-Napoli andrà in scena il giorno successivo, sabato 21 settembre. Poi l'attenzione si sposterà su Inter-Juventus che è prevista per domenica 27 ottobre alle 18, mentre Milan-Juventus il 23 novembre alle 18. Ecco di seguito l'intero calendario presentato dalla Lega: gli anticipi e i posticipi della 4ª giornata erano stati già stabiliti.

Il calendario degli anticipi e dei posticipi di Serie A

5ª giornata

venerdì 20 settembre

18:30 Cagliari-Empoli (DAZN) 20:45 Lecce-Parma ((DAZN/SKY) sabato 21 settembre

15:00 Venezia-Genoa (DAZN) 18:00 Juventus-Napoli (DAZN) 20:45 Hellas Verona-Torino ((DAZN/SKY) domenica 22 settembre

12:30 Fiorentina-Lazio (DAZN) 15:00 Monza-Bologna (DAZN) 18:00 Roma-Udinese ((DAZN/SKY) 20:45 Inter-Milan (DAZN) lunedì 23 settembre

6ª giornata

venerdì 27 settembre

20:45 Milan-Lecce (DAZN/SKY) sabato 28 settembre

15:00 Udinese-Inter (DAZN) 18:00 Genoa-Juventus (DAZN) 20:45 Bologna-Atalanta (DAZN/SKY) domenica 29 settembre

7ª giornata

venerdì 4 ottobre

18:30 Napoli-Como (DAZN/SKY) 20:45 Hellas Verona-Venezia (DAZN) Sabato 5 ottobre

15:00 Udinese-Lecce (DAZN) 18:00 Atalanta-Genoa (DAZN) 20:45 Inter-Torino (DAZN/SKY) Domenica 6 ottobre

8ª giornata

Sabato 19 ottobre

15:00 Genoa-Bologna (DAZN) 18:00 Milan-Udinese (DAZN) 20:45 Juventus-Lazio (DAZN) Domenica 20 ottobre

12:30 Empoli-Napoli (DAZN/SKY) 15:00 Venezia-Atalanta (DAZN) 15:00 Lecce-Fiorentina (DAZN) 18:00 Cagliari-Torino (DAZN/SKY) 20:45 Roma-Inter (DAZN) Lunedì 21 ottobre

9ª giornata

Venerdì 25 ottobre

20:45 Udinese-Cagliari (DAZN/SKY) Sabato 26 ottobre

15:00 Napoli-Lecce (DAZN) 18:00 Bologna-Milan (DAZN) 20:45 Atalanta-Hellas Verona (DAZN/SKY) Domenica 27 ottobre

10ª giornata

Martedì 29 ottobre

18:30 Cagliari-Bologna (DAZN/SKY) 18:30 Lecce-Hellas Verona (DAZN) 20:45 Milan-Napoli (DAZN) Mercoledì 30 ottobre

18:30 Empoli-Inter (DAZN) 18:30 Venezia-Udinese (DAZN) 20:45 Atalanta-Monza (DAZN) 20:45 Juventus-Parma (DAZN/SKY) Giovedì 31 ottobre

11ª giornata

Sabato 2 novembre

15:00 Bologna-Lecce (DAZN) 18:00 Udinese-Juventus ((DAZN) 20:45 Monza-Milan (DAZN/SKY) Domenica 3 novembre

12ª giornata

Giovedì 7 novembre

20:45 Genoa-Como (DAZN) Venerdì 8 novembre

18:30 Venezia-Parma (DAZN/SKY) 20:45 Lecce-Empoli (DAZN) Sabato 9 novembre

18:00 Cagliari-Milan (DAZN) 20:45 Juventus-Torino (DAZN/SKY) Domenica 10 novembre

13ª giornata

Sabato 23 novembre

15:00 Hellas Verona-Inter (DAZN) 18:00 Milan-Juventus (DAZN) 20:45 Parma-Atalanta (DZN/SKY) Domenica 24 novembre

