video suggerito

Serie A, gli anticipi e i posticipi della 4ª giornata: dopo la pausa, subito Juve e Milan in campo Ufficializzato il calendario della quarta giornata di campionato di Serie A, dopo la pausa per le Nazionale e alla vigilia del debutto delle nostre 5 italiane nella nuova Champions League. Si inizia sabato 14 con Como-Bologna, si conclude lunedì 16 alle 20:45 con Lazio-Verona. In mezzo, Empoli-Juve, Milan-Venezia, Atalanta-Fiorentina, Cagliari-Napoli e Monza-Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie A ha diramato la programmazione ufficiale della 4ª giornata di campionato, che si giocherà subito dopo la pausa prevista per dare spazio alle Nazionali, in calendario tra sabato 14 e lunedì 16 settembre. Tre gli anticipi in tabellone tra cui la Juve (di scena a Empoli) e il Milan (in casa con il Venezia). Inter, Napoli e Roma domenica, chiude Lazio-Verona nel Monday Night.

La Serie A si è fermata per dare spazio alle Nazionali che sfruttano il primo momento opportuno per richiamare a sé i propri giocatori e preparare la Nations League 2024. Dopo tre giornate, il campionato prende un momento per fare rifiatare club e giocatori, regalando da subito sorprese e delusioni. In classifica esultano Verona, Torino e Udinese con quest'ultime due in vetta a pari merito con Juventus e Inter. Insegue il Napoli di Conte, riemerso dalla vittoria in rimonta sul Parma, faticano Milan e le due romane, già in ritardo come l'Atalanta di Gasperini. Ma sabato 14 settembre è già tempo per ripartire, con nuove sfide importanti. Si incomincia con tre anticipi, tra cui Empoli-Juventus e Milan-Venezia, poi il palinsesto di domenica che vedrà il ritorno in campo tra le altre, di Inter, Juve e Napoli. Si chiuderà a giornata con il classico Monday Night, all'Olimpico, dove la Lazio ospiterà il Verona.

Il 4° turno di Serie A dopo la pausa Nazionali, il calendario completo

Alle 15:00 si inizia con Como-Bologna, poi alle 18:00 Empoli-Juventus e alle 20:45 Milan-Venezia. Domenica si riparte alle 12:30, Genoa-Roma, per concludere la giornata alle 20:45 con Monza-Inter. Lunedì 16, infine, gli ultimi due incontri in tabellone. La quarta giornata sarà particolarmente importante perché precederà il debutto nella nuova Champions League con ben 5 squadre iscritte. Il Milan (col Liverpool) e Juve (col PSV) scenderanno in campo già martedì 17, l'Inter (a Manchester, col City) e il Bologna (ospita lo Shakhtar) giocheranno mercoledì 18 mentre l'Atalanta chiuderà giovedì 19 ospitando l'Arsenal.

4ª giornata di Serie A: il programma, gli anticipi e i postici

Sabato 14 settembre

15:00 – Como-Bologna

18:00 – Empoli-Juventus

20:45 – Milan-Venezia

15:00 – Como-Bologna 18:00 – Empoli-Juventus 20:45 – Milan-Venezia Domenica 15 settembre

12:30 – Genoa-Roma

15:00 – Atalanta-Fiorentina

15:00 – Torino-Lecce

18:00 – Cagliari-Napoli

20:45 – Monza-Inter

12:30 – Genoa-Roma 15:00 – Atalanta-Fiorentina 15:00 – Torino-Lecce 18:00 – Cagliari-Napoli 20:45 – Monza-Inter Lunedì 16 settembre

18:30 – Parma-Udinese

20:45 – Lazio-Verona