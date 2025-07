Perché Gasperini si è detto un po’ preoccupato per il mercato della Roma: si aspettava altro

Gian Piero Gasperini si è mostrato molto sincero nell’intervista successiva al largo successo della sua Roma contro il Trastevere (14-0). Il neoallenatore giallorosso, oltre ad analizzare la sgambata, si è soffermato anche sul mercato con grande schiettezza. Gasperini non ha nascosto un pizzico di preoccupazione per le mosse dei giallorossi in sede di trattative.

Gasperini e il mercato della Roma, perché c'è preoccupazione

In attesa dell'arrivo di El Aynaoui, prossimo alle visite mediche e con il colpo Ferguson in canna, Gasperini si aspetta una decisa accelerata. Questo perché, finora, ha potuto lavorare senza nuovi innesti per più di una settimana: "Purtroppo ci sono state un po’ di vicissitudini e sicuramente siamo un po’ in ritardo, perché abbiamo iniziato già da 8 giorni e ci siamo presentati con una squadra con tante defezioni anche rispetto alla passata stagione".

C'è comunque fiducia nell'operato della società che si è confermata molto disponibile anche ad assecondare le sue richieste: "Abbiamo sicuramente fretta e voglia di recuperare, perché dobbiamo partire bene e in queste condizioni non è facile. Speriamo che adesso ci sia una spinta perché la società ha dato grandi disponibilità. Sappiamo quello che bisogna fare, il profilo dei giocatori che devono arrivare, tutti giovani e pimpanti e forti. Sicuramente mi aspetto una bella accelerazione".

Gasperini un po' preoccupato per il mercato della Roma

Qual è lo stato d'animo di Gasperini? L'allenatore non nasconde insomma un po' di preoccupazione: "Se non sono preoccupato? Un po' sì, perché già 8 giorni che lavoriamo, siamo già al 20 luglio, tra meno di un mese inizia il campionato". C'è però una certezza: "Ma sono sicuro che poi dopo verrà fatto tutto quello di dovere che la società vuole fare e che sicuramente Massara sta cercando di fare".