Perché Gasperini ha inserito 3 calciatori indisponibili tra i convocati per Roma-Genoa

Gasperini ha convocato per Roma-Genoa tre giocatori a mezzo servizio. Una scelta obbligata per l’allenatore giallorosso che ha dovuto convocare anche Dovbyk, Angelino ed Hermoso con quest’ultimo pronto a giocare addirittura da titolare.

Indisponibili non totalmente, ma sicuramente difficile pensare che possono giocare al 100% della condizione. Artem Dovbyk, Mario Hermoso e Angelino sono nella lista convocati di una Roma a dir poco incerottata che stasera affronterà il Genoa all'Olimpico. L'ultimo indisponibile in ordine di tempo è stato Tommaso Baldanzi, out per febbre, e chiaramente non convocato contro la squadra di De Rossi. Un'assenza, quella dell'ex Empoli, che potrebbe cambiare anche l'assetto offensivo della Roma pronta a scendere in campo con un attacco diverso.

Da capire se a questo punto, vista l'assenza di Lorenzo Pellegrini, Gasperini si affiderà a Dybala e Soulé alle spalle di Ferguson, oppure opterà per schierare nuovamente la Joya falso nove con Soulé ed El Shaarawy alle sue spalle. Di fatto in panchina Gasperini così avrebbe Ferguson intatto da mandare in campo a gara in corso perché Dovbyk dopo il lungo stop per infortunio di certo non può essere disponibile. Sarà parte della partita anche Hermoso:

"Dobbiamo valutare se può giocare o meno” aveva detto Gasp prima della partita. Il difensore spagnolo ha superato il provino ma le sue condizioni sono ancora da valutare visti i problemi di pubalgia. La sensazione però è che possa essere proprio lui obbligatoriamente a giocare titolare stasera stringendo i denti.

"La Roma peggiore mai vista negli ultimi anni" scrive un tifoso della Roma sui social alludendo alla poca qualità della rosa vedendo la lista convocati. Di fatto l'undici titolare non dovrebbe essere niente male ma di certo a Gasp mancano pedine importanti. Lorenzo Pellegrini resterà fuori per infortunio almeno per un mese mentre Ndicka ed El Aynaoui sono impegnati in Coppa d'Africa. Con l'incognita Hermoso che dovrebbe andare verso una maglia da titolare, la Roma dovrebbe giocare con una difesa a tre composta da Mancini, Rensch (di fatto un esterno ndr) e lo stesso Hermoso.

Da sottolineare come Jan Ziolkowski, ha smaltito l'attacco febbrile degli ultimi giorni. Da non considerare al momento Angelino che però come accaduto nelle due precedenti partite della Roma è stato convocato da Gasperini per riprendere confidenza col campo e andare verso un recupero pieno della condizione fisica necessaria per poter dare il suo contributo lungo la fascia sinistra. In difesa resta viva, in caso di necessità, anche l'ipotesi Ghilardi, poco considerato da Gasperini dopo il suo arrivo in estate alla Roma.