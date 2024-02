Perché Friburgo-West Ham è la notizia più importante dal sorteggio di Europa League per l’Italia Il tabellone degli ottavi di Europa League regala un assist all’Italia. Friburgo-West Ham, ovvero Germania contro Inghilterra, è la partita jolly per i riflessi sul ranking Uefa stagionale e l’ipotesi del 5° posto in Champions. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il tabellone degli ottavi di finale di Europa League regala un assist all'Italia. La griglia dei sorteggi spiana la strada alla possibilità elevatissima di avere cinque squadre in Champions nella prossima stagione.

Una situazione favorevole non tanto per gli accoppiamenti di Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina (in Conference) ma per un altro in particolare che, considerata la corsa al miglior Ranking Uefa stagionale, permette ai club della Serie A di sperare nel posto supplementare nella massima competizione continentale per club (o anche di più, qualora arrivasse addirittura un'impresa nelle coppe).

È una sorta di ‘bonus' che scatta in virtù del format completamente rinnovato della Champions, che dalla prossima edizione vedrà ai nastri di partenza 36 squadre (e non più 32), e di cui possono beneficiare le prime due classificate del ranking della stagione corrente 2023-2024.

Friburgo–West Ham, ovvero Germania contro Inghilterra (nella foto in apertura), è la partita jolly per restare incollati alle prime due posizioni confidando anche nelle sfortune altrui. La sfida a eliminazione tra due dirette concorrenti è un'occasione da sfruttare.

Perché? Basta dare un'occhiata alla graduatoria attuale derivata dall'ultimo turno di qualificazioni, e ricavata sommando i coefficienti frutto dei risultati delle squadre italiane impegnate nelle tre competizioni, per dare un senso all'ottimismo imperante.

Il passaggio del turno della Roma ai calci di rigore ha lasciato intatto il filotto di club (sette su sette) ancora in lizza, portato in dote un quoziente di +0.286 e alzato l'asticella complessiva dei punti fino a 15.571, mille e rotti in più rispetto alla Germania (che nel frattempo ha perso per strada anche l'Eintracht Francoforte e adesso le restano 5 formazioni) e circa 1700 rispetto all'Inghilterra (che annovera ancora 6 club su 8).

Come si è arrivati a questa graduatoria? Il coefficiente stagionale di una federazione è calcolato sommando i punti ottenuti da tutte le sue squadre nelle 3 competizioni (Champions, Europa League, Conference) e dividendo il totale per il numero di club iscritti. Ecco perché secondo le proiezioni più ottimistiche la Serie A, che finora ha fatto en-plein – ha il 91.9% di opportunità di chiudere nelle prime due posizioni rispetto a tedeschi e inglesi.

Il ranking Uefa aggiornato

1. Italia – 15.571 (7 squadre su 7)

2. Germania – 14.500 (5/7)

3. Inghilterra – 13.875 (6/8)

4. Francia – 13.250 (3/6)

5. Spagna – 13.187 (5/8)

6. Repubblica Ceca – 12.750 (3/4)

7. Belgio – 12.400 (2/5)

8. Turchia – 11.000 (1/4)

9. Portogallo – 9.833 (3/6)

10. Olanda – 9.800 (2/5)

Il conteggio ripartirà a marzo, quando si tornerà in campo per il ritorno degli ottavi di Champions e l'andata di Europa League e Conference League. Ma il quinto posto nella massima competizione continentale per squadre è davvero a un passo.