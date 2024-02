Sorteggi Europa League in diretta, orario TV e dove vederli in streaming: le avversarie di Milan, Roma e Atalanta agli ottavi

Oggi alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2023-2024 che definirà il tabellone degli ottavi di finale. Milan, Roma e Atalanta le tre italiane nelle urne: la Dea è testa di serie mentre Milan e Roma – che hanno dovuto superare i playoff – saranno in secondo fascia. 16 in totale le squadre qualificate: il pericolo maggiore per Roma e Milan è rappresentato dal Liverpool mentre per l'Atalanta sarebbe da evitare il Benfica. Appuntamento alle ore 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Diretta TV e streaming in esclusiva per abbonati su Sky Sport 24, Dazn, Sky Go, NOW. Mentre sul sito uefa.com e sul canale Youtube della Uefa la trasmissione online dell'evento sarà in chiaro per tutti.

Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Europa League 2024 in TV e streaming: l'orario

Alle 12:00 inizia il collegamento da Nyon, sede della Uefa, dove si effettuerà il sorteggio delle partite degli ottavi di finale. Per vedere quali sono le avversarie di Milan, Roma e Atalanta ci sono diverse opzioni sia per la diretta TV sia per la diretta streaming. Non ci sarà trasmissione televisiva in chiaro dell'evento su TV8 ma andrà in onda solo per gli abbonati su Sky Sport 24 (canale 200) e su Dazn. In streaming il sorteggio potrà essere seguito su Sky Go e NOW oltre che su Dazn. Per chi volesse assistere alla diretta on-line in chiaro c'è la possibilità di farlo sia collegandosi al sito della Uefa sia al canale Youtube della Federazione.

Le fasce del sorteggio: le avversarie di Roma, Atalanta e Milan

Le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale sono suddivise in due fasce e, almeno per questo turno, non potranno affrontarsi formazioni di una stessa nazione (quindi niente derby italiano per adesso). Nella prima (teste di serie) ci sono le prime classificate nella fase a gironi, le possibili avversarie di Milan e Roma. Nella seconda le restanti otto che avanzano dal turno dei playoff. L'Atalanta, prima nel proprio raggruppamento, è in prima fascia. Milan (retrocesso dalla Champions) e Roma (seconda nel girone) sono in seconda fascia.

Teste di serie: Atalanta (Italia), Brighton (Inghilterra), Leverkusen (Germania), Liverpool (Inghilterra), Rangers (Scozia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villareal (Spagna), West Ham (Inghilterra).

Non teste di serie: Roma (Italia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Marsiglia (Francia), Sporting CP (Portogallo), Benfica (Portogallo), Milan (Italia), Friburgo (Germania), Qarabağ (Azerbaijan).

5 min fa 11:50 Le date degli ottavi di Europa League 2024: quando si giocano le partite Gli ottavi di finale di Europa League sono in programma tra il 7 marzo (gare di andata) e il 14 marzo (gare di ritorno). Gli orari in calendario delle partite sono divisi in due slot: alle 18:45 e alle 21:00. A cura di Maurizio De Santis 10 min fa 11:45 Quanto guadagna la squadra che si qualifica ai quarti di Europa League Roma e Milan hanno incassato 1.2 milioni di euro grazie alla qualificazione agli ottavi di finale. Se passano il turno e accedono ai quarti incassano 1,8 milioni di euro. Chi arriva fino in fondo e riesce a vincere l'Europa League incassa un bonus di 4 milioni di euro che va a sommarsi ai 4,6 milioni ricevuti per la partecipazione alla finale. Il ricavo totale da premi può arrivare a 25 milioni di euro (market pool compreso). A cura di Maurizio De Santis 15 min fa 11:40 Alle 13:00 il sorteggio della Conference League con la Fiorentina Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League 2023-2024 si svolge subito dopo quello di Europa League. Abbinamenti in tabellone a partire dalle ore 13: la Fiorentina, già qualificata agli ottavi da prima del girone e testa di serie, attende il nome della possibile avversaria. L'Ajax è lo spauracchio per la Viola. Teste di serie: Aston Villa (Inghilterra), Club Brugge (Belgio), Fenerbahçe (Turchia), Fiorentina (Italia), Lille (Francia), Maccabi Tel Aviv (Israele), PAOK (Grecia), Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca) Non teste di serie: Ajax (Olanda), Dinamo Zagabria (Croazia), Maccabi Haifa (Israele), Molde (Norvegia), Olympiacos (Grecia), Servette (Svizzera), Sturm Graz (Austria), Union SG (Belgio). A cura di Maurizio De Santis 25 min fa 11:30 Dove vedere i sorteggi di Europa League in diretta TV e streaming: il canale Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League non sarà trasmesso in chiaro per tutti su Tv8 ma solo per abbonati su Dazn e Sky Sport 24 (canale 200). In streaming il sorteggio sarà visibile (sempre se abbonati) su Sky Go e NOW oltre che su Dazn. La diretta on-line in chiaro sarà a disposizione collegandosi al sito della Uefa oppure al canale Youtube della Federazione. A cura di Maurizio De Santis 40 min fa 11:15 A che ora inizia il sorteggio e dove si svolge Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League inizia a partire dalle ore 12:00 e si svolge a Nyon, presso la sede della Uefa, con il consueto cerimoniale. A cura di Maurizio De Santis 55 min fa 11:00 Tra un'ora il sorteggio del tabellone degli ottavi di Europa League: il canale in chiaro La diretta tv dei sorteggi di Europa League è in chiaro ma solo per gli abbonati di Dazn e Sky. Nel primo caso il collegamento è disponibile a partire dalle ore 11:45, nel secondo dalle ore 11:30 su Sky Sport 24 (canale 200). C'è una possibilità alternativa di vederla in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo? Non su Tv8, bensì sul canale Youtube della Uefa oppure attraverso il sito della federazione. A cura di Maurizio De Santis 1 ora fa 10:30 Come funziona il sorteggio, tutti i criteri e le regole Le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale sono abbinate nel tabellone degli ottavi di finale con un sorteggio. Le 8 vincenti dei gironi e le 8 vincenti dei playoff sono divise in due fasce: teste di serie, di cui fanno parte le prime classificate che avranno il beneficio di disputare il ritorno in casa; non teste di serie, le restanti che arrivano dal turno di spareggio e giocano l'andata in casa. Criterio fondamentale: nessuna squadra può affrontare un'altra squadra che appartiene alla stessa federazione. Ovvero, non è possibile al momento alcun derby italiano per Atalanta, Milan e Roma. Le partite degli ottavi di finale si giocheranno con sfide di andata (prevista per il 7 marzo) e ritorno (in calendario per il 14 marzo). In caso di pareggio nel doppio confronto (ricordiamo, non è più valida a regola del gol in trasferta ma passa chi, nel complesso segna una rete in più) si va ai supplementari. Se il risultato non si sblocca, si giocano due tempi supplementari da 15 minuti. Se la parità persiste, si passa ai Le vincitrici degli ottavi si qualificano ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo. A cura di Maurizio De Santis 1 ora fa 10:00 Le squadre in seconda fascia con Roma e Milan Roma e Milan si trovano nella seconda fascia del sorteggio degli ottavi di finale, reduci dagli spareggi playoff dei sedicesimi. La Roma, che aveva chiuso da seconda nel proprio girone, li ha giocati e superati contro il Feyenoord (retrocesso dalla Champions). Il Milan (retrocesso dalla Champions) aveva già ipotecato la qualificazione con la vittoria netta a San Siro (3-0) contro il Rennes. Quali sono le altre squadre incluse nella seconda fascia, quella delle ‘non teste di serie'? Eccole: Sparta Praga (Repubblica Ceca), Marsiglia (Francia), Sporting CP (Portogallo), Benfica (Portogallo), Friburgo (Germania), Qarabağ (Azerbaijan). A cura di Maurizio De Santis 2 ore fa 09:30 Atalanta in prima fascia: le possibili avversarie L'Atalanta ha osservato con molta attenzione il turno dei playoff, in quanto già qualificata agli ottavi di finale per aver vinto il proprio girone. Per questo motivo la squadra di Gasperini è in prima fascia. Quale sarà la prossima avversaria da affrontare in tabellone? Eccezion fatta per Milan e Roma (non sono ammessi per adesso incroci tra due club della stessa nazione), la ‘dea' potrebbe incrociare una tra Sparta Praga (Repubblica Ceca), Marsiglia (Francia), Sporting CP (Portogallo), Benfica (Portogallo), Friburgo (Germania), Qarabağ (Azerbaijan). A cura di Maurizio De Santis 2 ore fa 09:01 A che ora si sorteggia il tabellone degli ottavi di Europa League con Milan, Roma e Atalanta: l'orario TV Le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale saranno abbinate in tabellone con il sorteggio a partire dalle ore 12, quando scatterà la diretta tv sul sito e sul canale Youtube della Uefa, oppure su Dazn e Sky Sport 24. Atalanta testa di serie, giocherà il ritorno in casa. Milan e Roma, che arrivano dai playoff, giocheranno la prima in casa. A cura di Maurizio De Santis 2 ore fa 09:01 Le avversarie di Milan, Roma e Atalanta in Europa League: le fasce del sorteggio degli ottavi Le fasce del sorteggio di Europa League sono due: nella prima ci sono le 8 vincitrici dei gironi, tra queste figura l'Atalanta; nella seconda le restanti 8 qualificate dal turno dei playoff, a cui hanno partecipato il Milan (retrocesso dalla Champions) e la Roma (seconda nel proprio raggruppamento). Le formazioni ‘teste di serie' giocheranno il ritorno in casa, le ‘non teste di serie' affronteranno l'andata tra le mura amiche. Teste di serie: Atalanta (Italia), Brighton (Inghilterra), Leverkusen (Germania), Liverpool (Inghilterra), Rangers (Scozia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villareal (Spagna), West Ham (Inghilterra). Non teste di serie: Roma (Italia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Marsiglia (Francia), Sporting CP (Portogallo), Benfica (Portogallo), Milan (Italia), Friburgo (Germania), Qarabağ (Azerbaijan). A cura di Maurizio De Santis