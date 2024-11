video suggerito

Perché è finita l’amicizia tra Lautaro e Lukaku e il belga non ha più risposto al telefono I motivi che hanno portato alla rottura dell’amicizia tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Tutto è iniziato nell’estate 2023. La scorsa stagione l’incontro nel match tra Inter e Roma con un gelido saluto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku di nuovo di fronte l'uno contro l'altro sul terreno di gioco da avversari domenica sera in occasione di Inter-Napoli che sa già di Scudetto. La ‘LuLa', come era stato ribattezzato il tandem offensivo nerazzurro composto dall'argentino e dal belga, aveva già giocato contro la scorsa stagione quando l'attuale bomber del Napoli tornò in casa dei nerazzurri per la prima volta contro l'Inter vestendo la maglia della Roma. Nel mezzo c'era stata un'estate, quella 2023, in cui successe di tutto con Lukaku che decise di allontanarsi completamente dall'universo nerazzurro e dagli stessi compagni come confermato proprio da Lautaro nel corso di un'intervista.

La delusione di Lautaro dopo l'addio di Lukaku all'Inter

Un atteggiamento che non piacque all'argentino il quale da quel momento chiuse ogni rapporto anche d'amicizia con l'attuale attaccante del Napoli. Erano molto legati, uniti, sia in campo che fuori, ma le presunte trattative per approdare al Milan ma soprattutto alla Juventus, nella stessa estate 2023, hanno messo fine a tutto. "Ci sono rimasto male, ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni e dopo tanti anni insieme sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio".

Uno scontro di gioco tra i due durante Inter-Roma.

Dopo la finale di Champions persa contro il Manchester City l'Inter era sicura di poter trattare con il Chelsea per la permanenza definitiva di Lukaku in nerazzurro. Il cartellino del belga era ancora di proprietà dei Blues che però non lo ritenevano più centrale nel nuovo progetto. Per Simone Inzaghi era logica la sua conferma anche per via del conseguente addio di Dzeko. Ma improvvisamente quella che sembrava una certezza si è trasformato in un autentico caso mediatico che ha visto Lukaku sparire completamente senza rispondere più al telefono alla dirigenza.

Cosa è successo subito dopo la fine della stagione tra Lukaku e l'Inter

Voleva la Juventus, a quanto pare, con cui poi la trattativa non è andata avanti. Non ha più risposto al telefono, nemmeno al suo vecchio compagno di squadra come Lautaro che avrebbe voluto capire da lui cosa stesse accadendo. Ma tra loro non c'è stata più nemmeno una parola. La "LuLa" infatti è solo un lontano ricordo dell'Inter. La loro iconica esultanza e i numerosi gol e assist tra loro restano dunque solo un lontano ricordo che rievoca alla mente dei tifosi dell'Inter sicuramente ricordi molto belli, come ad esempio lo Scudetto vinto con Conte.

Il gelido saluto prima di Inter-Roma tra Lautaro e Lukaku.

Il gelido saluto tra Lukaku e Lautaro in Inter-Roma

Nella scorsa stagione nel match tra Inter e Roma poi ci fu l'incontro tanto atteso da tutti tra Lautaro e Lukaku. In quel momento non c'è stato nessun gesto particolare tra i due se non grande professionalità. Il saluto è stato comunque freddo con un cinque e un accenno di pacca sulla spalla. Alla fine a trionfare è stata la formazione nerazzurra, con un gol del sostituto di Lukaku, ovvero quel Marcus Thuram che a suon di gol e prestazioni importanti, tra i protagonisti dell'ultimo Scudetto vinto, ha fatto dimenticare in fretta il ricordo del belga. Si ritroveranno questa sera con Lukaku che vestirà la maglia del Napoli ed inevitabilmente durante il classico saluto delle due squadre a metà campo gli occhi saranno ancora sulla cara e vecchia LuLa…