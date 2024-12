video suggerito

Perché Douglas Luiz non sarà convocato contro il Cagliari: non si tratta di un nuovo infortunio Thiago Motta non manderà in campo Douglas Luiz in Coppa Italia contro il Cagliari: fa tutto parte del piano di rientro stilato dallo staff medico della Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo appena 25 minuti giocati contro il Venezia Douglas Luiz si ferma ancora. Thiago Motta non lo inserirà nella lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari che si giocherà martedì 17 dicembre all'Allianz Stadium ma per lui non si tratta di un nuovo infortunio: il brasiliano non sarà nemmeno in panchina con la Juventus nonostante sia tornato dopo un lungo stop per affaticamento muscolare durato un mese e mezzo.

Come detto questa volta il giocatore non resterà fuori per un problema fisico ma soltanto in via precauzionale. La decisione di tenerlo in tribuna è stata presa dall'allenatore della Juventus assieme allo staff medico che sta seguendo il rientro di Douglas Luiz gestendolo nella maniera più adeguata per evitare una ricaduta. In questo modo il brasiliano potrà tornare a giocare gradualmente e cercare di ritrovare ritmo e costanza nella seconda parte del campionato.

Douglas Luiz fuori dai convocati

Il ritorno in campo contro il Venezia per l'ultima mezz'ora di gioco è stata la luce alla fine del tunnel. Douglas Luiz è rimasto fermo per quasi due mesi per via di un problema muscolare che ha inciso tanto sulla sua esperienza in bianconero, fin qui scialba e senza troppi momenti da ricordare. I tifosi speravano di aver ritrovato il giocatore a pieno ritmo ma saranno delusi quando contro il Cagliari lo vedranno nuovamente in tribuna. Per fortuna però questa volta non si tratta di un nuovo infortunio ma di una strategia ben mirata per non fargli correre rischi.

Lo staff medico della Juve ha stilato un dettagliato programma di rientro in cui i carichi di lavoro sono gestiti al meglio per evitare nuove ricadute. Dunque non solo allenamenti graduali, ma anche qualche stop di tanto in tanto per non affaticarlo: dunque secondo la tabella di marcia l'ex Aston Villa riposerà in Coppa Italia per poi tornare tra i convocati nella prossima partita di campionato contro il Monza, sperando di essere presto tra i titolari di Motta.