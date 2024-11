video suggerito

Perché Cristiano Ronaldo ha detto che non avrebbe mai scambiato la maglia con i giocatori della Roma Chi non vorrebbe scambiare la maglia a fine partita con Cristiano Ronaldo? Tutti. Eppure proprio Cr7 ha confessato che ci sono i giocatori di una squadra con cui non avrebbe mai fatto scambio: la Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Pediglieri

Giocare contro Cristiano Ronaldo è per qualsiasi calciatore moderno un'occasione importante per incrociare la propria carriera con una delle icone mondiali assolute. Opportunità accaduta un po' ovunque, tra i club europei di Spagna, Inghilterra e Italia dove Cr7 ha giocato, a livello internazionale in giro per il globo col Portogallo e dal 2022 anche in Arabia e in Asia con i colori dell'Al Nassr. Un campione senza frontiere ma con un tabù: c'è una sola squadra al mondo, a detta sua, con i cui giocatori mai scambierebbe la propria maglia. È la Roma.

A raccontare l'aneddoto riguardante i cattivi rapporti tra il club capitolino e il campione portoghese è stato lo stesso Cristiano Ronaldo ritornando sul suo passato quando, con la maglia del Manchester United incrociò in Europa i colori giallorossi. In particolare, c'è stata una data che è diventata lo spartiacque che ha diviso per sempre i destini di Cr7 e la Roma, il 10 aprile 2007 giorno della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League a Old Trafford.

Cristiano Ronaldo e il 7-1 alla Roma: la gara della discordia

Per i tifosi del Manchester United quella data è rimasta epica, con una clamorosa rimonta da parte degli uomini di Sir Alex Ferguson che con una prestazione da urlo a Old Trafford ribaltarono il risultato dell'andata. All'Olimpico la Roma si impose 2-1 ma a Manchester andò in scena uno dei più clamorosi disastri sportivi europei giallorossi. Annientati 7-1 in una gara in cui Cr7 fu tra i principali protagonisti con 2 gol e altrettanti assist.

Il report ufficiale UEFA di Manchester United-Roma 7-1 del 10 aprile 2007

Cristiano Ronaldo, in una successiva intervista, ritornando su quella notte magica per lo United, confessò una realtà molto differente, confermando che fu proprio quella la gara in cui decise che si sarebbe rifiutato di scambiare maglie con i giocatori della Roma.

L'aneddoto di Ronaldo: "Ci fu chi mi minacciò in campo"

In un'intervista al Daily Express, risalente al 2018, anno in cui Ronaldo approdò in Serie A con i colori della Juventus, rivelò di aver ricevuto minacce da alcuni giocatori della Roma in quella famosa sera di Champions a Old Trafford: "Quando eravamo sul 6-0, alcuni giocatori avversari mi hanno chiesto di fermarmi, uno in particolare mi ha implorato di smettere di palleggiare. Ma altri sui compagni mi hanno minacciato di farmi male se non ci fossimo fermati. La Roma? Non c’è un giocatore con cui scambierei una maglia". Detto, fatto: durante la sua permanenza in Italia – tra il 2018 e il 2021 – Ronaldo non ha mai scambiato la maglia in campo con i giocatori della Roma quando si è incrociata con la Juventus nelle 6 occasioni avute (5 in campionato e una in Coppa Italia)

Lo score "italiano" di Cristiano Ronaldo nella Juve contro la Roma: 6 partite e 5 gol fatti