video suggerito

Perché Balotelli in due mesi ha giocato solo 49 minuti col Genoa senza toccare quasi mai palla Balotelli è stato tesserato dal Genoa lo scorso 28 ottobre, è stato a disposizione per sette partite. SuperMario non ha mai giocato da titolare ed ha disputato appena 49 minuti, e va ancora a caccia del primo gol in Serie A, che gli manca dal 2020. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Balotelli è tornato in Serie A dopo quattro anni e mezzo lo scorso ottobre. Il Genoa lo ha tesserato per carenza di attaccanti e per volere di Gilardino. SuperMario però in questi due mesi da calciatore rossoblu ha giocato appena 49 minuti. Una miseria. Come mai è stato schierato così poco prima da Gilardino e poi da Vieira? Intanto con il Napoli proverà a tornare protagonista e cercherà di segnare in Serie A per la prima volta dopo quasi cinque anni.

Il ritorno di Balotelli in Serie A: due mesi e solo 49 minuti giocati

Gilardino a un certo punto si è trovato con un solo attaccante e ha chiesto uno sforzo alla società che ha deciso di puntare su Mario Balotelli, che è stato ingaggiato sul finire di ottobre. Sette partite di campionato da calciatore del Genoa, cinque giocate e appena 49 minuti giocati. Davvero pochi. Perché ha giocato così poco non è in realtà complicato capirlo. Intanto SuperMario è stato fermo a lungo. Aveva disputato in primavera l'ultima partita da professionista e dal primo luglio è rimasto senza contratto. Gilardino lo ha schierato negli ultimi 4 minuti della partita con il Parma e gliene ha concessi 18 contro il Como.

Poi il Gila è stato esonerato, al suo posto Vieira che con Balotelli aveva avuto delle frizioni in passato. Il tecnico francese è partito davvero molto bene. Il Genoa con Vieira in panchina è imbattuto: una vittoria e tre pareggi. Balotelli ha giocato tre delle partite con l'ex allenatore del Nizza scendendo in campo per un totale di 27 minuti. Con il Milan ha fatto da spettatore in panchina.

Leggi anche Il Lecce vince contro il Monza nonostante il clamoroso autogol di Dorgu: brianzoli in piena crisi

Numeri orribili: i motivi per lo scarso minutaggio di Balotelli

Perché Balotelli ha giocato così poco con il Genoa finora? Le risposte sono molteplici. In primis ovviamente c'è lo stato di forma dell'attaccante classe 1990 che deve provare a recuperare la condizione migliore. Dopo di che c'è un fattore tecnico. Il Genoa gioca con il 4-3-3 e il centravanti titolare è l'affidabile Pinamonti, colui che deve segnare i gol per la salvezza. Il suo score non è stato invidiabile: 19 palloni toccati in 5 partite, nessuno nell'area di rigore avversaria. Vieira però confida in Balotelli, che va a caccia del primo gol in Serie A. L'attaccante non realizza un gol in campionato dal 5 gennaio 2020, quando segnò in un Brescia-Lazio 1-2.