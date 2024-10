Balotelli torna in Serie A, giocherà con il Genoa: nel contratto c’è una clausola particolare

video suggerito

Dopo quattro anni Mario Balotelli torna in Serie A. L'attaccante sta per firmare con il Genoa, lo farò fino a giugno e dopo aver superato le visite mediche.

Sembrava non dovesse avere più la possibilità di giocare in Serie A. Ma la vita riserva sempre sorprese. Il Genoa ha perso diversi giocatori per infortuni e dopo una lunga riflessione ha deciso di mettere sotto contratto Mario Balotelli, che nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche e poi firmerà un contratto fino a giugno con la squadra guidata da Gilardino. Definito anche l'ingaggio e sarà inserita anche una clausola di rescissione.

Visite mediche e poi firma per Balotelli

Lunedì 28 ottobre Mario Balotelli effettuerà le visite mediche per conto del Genoa, dopo averle superate firmerà un contratto fino al 30 giugno, ma nel contratto che sarà limito nelle prossime ore sarà inserita una clausola rescissoria, che potrà essere applicata al massimo entro il 31 dicembre. Gilardino avrà un nuovo attaccante, che conosce bene avendolo pure sfidato da calciatore. Arrivato in rossoblu benedetto anche dal presidente Zangrillo.

Balotelli in Serie A dopo 4 anni: quando potrà esordire

Balotelli torna a giocare in Italia dopo tre anni – ha vestito la maglia del Monza, in Serie B, nel 2020-2021 – e in Serie A dopo quattro stagioni. La sua ultima presenza nel campionato italiano è datata 2020, quando era un calciatore del Brescia. In sei delle ultime otto stagioni SuperMario ha giocato all'estero, Turchia e Svizzera le ultime tappe.

L'attaccante classe 1990 firmerà un contratto di otto mesi e guadagnerà tra 400 e 500 mila euro lordi, ma con una serie di bonus legati a presenze e reti. Balotelli si prepara dunque a un ritorno in grande stile in Serie A. Contro la Fiorentina (il 31 ottobre) o il Parma (il 4 novembre) potrebbe essere già con la squadra rossoblu.