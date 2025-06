video suggerito

Perché Allegri ha voluto Bernardo Corradi nel suo staff al Milan: può avere un ruolo strategico Massimiliano Allegri ha scelto Bernardo Corradi. L'ha voluto nel suo staff al Milan per un motivo preciso legato soprattutto alla valorizzazione dei giovani.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Dopo l'annuncio del tecnico livornese sulla panchina rossonera con Igli Tare come direttore sportivo, si inizierà a pensare al mercato tra acquisti e cessioni in una stagione che il Milan vivrà fuori dalle coppe europee. Allegri nel frattempo però sta costruendo il suo staff quasi dal principio e il primo arrivo è quello di Bernardo Corradi. Ex attaccante e commentatore Mediaset è diventato poi grande conoscitore del calcio giovanile, tecnico prima dell'Italia Under 16, poi della Under 17 della Under 19 e Under 20.

Proprio questa ultima squadra della nazionale azzurra Corradi l'avrebbe dovuta guidare in autunno ai Mondiali di categoria che si disputeranno tra settembre e ottobre in Cile. La chiamata di Allegri al Milan però sembra essere un'opportunità da cogliere al volo anche perché il suo potrebbe essere un ruolo a dir poco strategico per la crescita della squadra. Il suo profilo, tecnico ma anche fortemente educativo, lo rende ideale per ciò che ha in mente Allegri il quale si ritrova tra le mani una squadra giovane e con attaccanti che hanno bisogno di essere stimolati al meglio.

Bernardo Corrai con Francesco Camarda.

L'età media della rosa del Milan è 26,4 anni. Allegri in tal senso ha sicuramente bisogno di una figura che sappia dialogare con elementi alle prime esperienze in club di questo livello e per questo Corradi potrebbe essere ideale. Da non dimenticare il fatto che a Corradi potrebbe toccare un ruolo speculare in attacco, con particolare attenzione allo sviluppo dei giovani talenti. Uno su tutti: Francesco Camarda. La sua attitudine al lavoro con i giovani potrebbe portare Corradi ad essere un elemento di assicuro valore nello staff tecnico del Milan.

Barzagli e Allegri ai tempi della Juventus.

Con Allegri e Corradi al Milan potrebbe arrivare anche Barzagli

Corradi gode già di ottima fama nell'ambiente, tutta guadagnata in azzurro. E anche per questo Allegri l'ha voluto al suo fianco. Dovrà lavorare sui giovani ma anche sul reparto offensivo rossonero pronto a lanciare definitivamente Santiago Gimenez dopo l'inizio non proprio esplosivo nel Milan da gennaio a fine stagione. Con Allegri e Corradi potrebbe lavorare anche Andrea Barzagli a cui chiaramente verrebbe affidato il compito di occuparsi di tutto ciò che riguarda la fase difensiva. L'ex Juve però è conteso proprio dai bianconeri e anche dalla Nazionale.