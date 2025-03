video suggerito

Perché alla Juve su tocco di braccio di Ghilardi non è stato dato rigore: c'è una sola motivazione Il calciatore del Verona stoppa il tiro di Locatelli grazie al braccio largo, alto che aumenta il volume del corpo. Ma né arbitro né Var ritengono che quell'intervento sia da punire. Una spiegazione possibile c'è.

A guardare le immagini proposte dalla moviola non si capisce perché l'arbitro, Marchetti, non abbia concesso il rigore alla Juventus per il tiro di Locatelli stoppato dal braccio di Ghilardi. Cosa ha visto? E perché il Var non è intervenuto suggerendo al direttore di gara che sarebbe stato meglio andare alla on-field-review per meglio valutare l'episodio? È stato sufficiente un ‘semplice' check nonostante una condizione abbastanza controversa. Tutte domande che ronzano in testa e lasciano grande perplessità sul metro di giudizio adottato dai fischietti su determinati episodi.

Una possibile spiegazione la dà l'ex direttore di gara, Calvarese: attraverso i suoi account sui social prova a interpretare cosa possa aver indotto l'arbitro a quella scelta. Il ragionamento parte dall'analisi di quel frangente che s'è rivelato inefficace ai fini del risultato ma ha lasciato ugualmente molti dubbi. "Sulla conclusione di Locatelli – si legge nella riflessione -, Ghilardi si oppone al tiro cercando di murarlo con un braccio largo, sempre punibile".

E allora perché non è stato assegnata la massima punizione? "L'unica motivazione per cui non è stato concesso il rigore è che sembrerebbe che l'impatto avvenga sotto l'ascella, quindi in una parte non punibile. Ma dalle immagini televisive il dubbio rimane, soprattutto da altre inquadrature".

La sfera carambolata tra petto e ascella: è questa la ragione che si può dedurre dall'analisi dell'episodio e che scagiona il calciatore del Verona. Ed è l'unica plausibile, diversamente si resta nel campo dello scetticismo come accaduto a un altro ex arbitro, Marelli, che così ha commentato in diretta a Dazn quella situazione di gioco: "Dall’ultima immagine la sensazione è che il tocco sia col braccio che è molto largo. A me pare un tocco col braccio e mi aspetto una OFR".