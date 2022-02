Per Inzaghi tra Milan e Roma è sempre derby: “Meglio giocare subito dopo una sconfitta immeritata” Dopo il rocambolesco ko contro i rossoneri in campionato, arriva la Roma in Coppa Italia: “Abbiamo voglia di rivalsa, ho visto sguardi cattivi”

A cura di Alessio Pediglieri

È sempre derby per Simone Inzaghi. Nel giro di tre giorni si ritrova di fronte il Milan e la Roma, due squadre che rappresentano per l'Inter e il tecnico due confronti diretti: una stracittadina classica, appena persa malamente e la sfida ai giallorossi da ex allenatore della Lazio. In mezzo, il primo ritorno di Mourinho nella ‘sua' San Siro, altrettanto carico di fascino e ricordi. Tutto però rischia di incendiare il mondo nerazzurro al contrario trasformando l'armata interista in una Santa Barbara pronta a implodere.

Le scorie del derby hanno lasciato il segno, anche se Inzaghi cerca di essere ottimista nel presentare la sfida di Coppa Italia: "Guardiamo ciò che di buono abbiamo fatto fin qui in questi sei mesi e imprimiamocelo nella mente" ha detto, nel tentativo di archiviare una sconfitta ‘sporcata' dalle polemiche dopo il 90′, tra risse a bordo campo e falli non fischiati. Ma difficile crederci: se non le gambe e il fisico ma la mente almeno è ancora legata a quei tre minuti al limite dell'assurdo, in cui Olivier Giroud si è trasformato in eroe, ribaltando Inter e derby.

La rabbia di Inzaghi: anche nel derby sul pareggio del Milan si è scatenato

"Una partita persa ingiustamente e immeritatamente, ma abbiamo voglia di rivalsa. Bene tornare a giocare subito e scendere di nuovo in campo". Una partita che per Inzaghi si è trasformata in inferno, con lo stop improvviso in classifica che ha riaperto il campionato per Milan e Napoli (prossimo avversario dei nerazzurri). Dunque, il quarto di finale contro la Roma arriva in un momento più che particolare, se non delicato che darà una svolta alla stagione. Da quale parte lo deciderà proprio l'Inter. "Anche loro non saranno felici dopo il pareggio contro il Genoa, sarà complicato contro una squadra che può vincere contro chiunque".

L'idea di Inzaghi è di rigettare nella mischia gli stessi protagonisti di sabato pomeriggio, con – forse – l'eccezione di Lautaro in staffetta con Sanchez. "Ho una squadra forte e completa che mi ha dato garanzie e certezze. Chi per poco, chi per molti minuti: siamo competitivi e lo stiamo dimostrando dall'inizio dell'anno. E poi avremo un'arma in più, San Siro. Sono certo che i tifosi e trascineranno i ragazzi in cui ho visto gli occhi di chi è determinato a tornare al successo subito".