"Sputo di Lautaro a Theo Hernandez", gravi accuse dopo il derby: dalle immagini un'altra verità

Ogni derby è una storia a sé, e anche l'ultima stracittadina milanese lo ha ampiamente confermato. Il Milan con un colpo di coda è riuscito a ribaltare il risultato contro l'Inter riaprendo così il campionato di Serie A. Non sono mancate dunque le emozioni forti, in campo come sugli spalti. E l'adrenalina della partita ha anche giocato un brutto scherzo a qualcuno dei protagonisti della sfida, che sono andati oltre il normale agonismo. Un esempio? Quanto accaduto tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez, che a distanza di qualche ora dal fischio finale del derby, ha alimentato non poche polemiche soprattutto sui social, con pesantissime accuse nei confronti dell'argentino. Facciamo chiarezza.

Cosa è successo tra Hernandez e Lautaro Martinez nel finale del derby

Nel finale di Inter-Milan un Theo Hernandez letteralmente on-fire, è stato espulso dopo un'entrataccia su Dumfries. Niente da dire per l'esterno che si è indirizzato nel tunnel e ha dovuto fare i conti con gli sfottò e gli insulti dei sostenitori nerazzurri. A quel punto Theo si è portato l'indice all'orecchio, con un gesto reso celebre proprio dall'ex compagno e attuale avversario Calhanoglu nella sfida d'andata. Una reazione che in una sorta di effetto domino, ha fatto arrabbiare a sua volta alcuni giocatori dell'Inter a bordo campo. Tra questi, scatenato Lautaro Martinez che con uno scatto si è avvicinato alla balaustra e ha iniziato a urlare di tutto in direzione di Hernandez. Dopo il fischio finale il rossonero è tornato in campo e solo l'intervento di compagni e addetti ai lavori ha impedito che la situazione degenerasse.

L'accusa a Lautaro Martinez sul possibile sputo a Theo Hernandez

Sui social si è alimentata un'accusa particolare nei confronti di Lautaro Martinez, sulla base di un video specifico mandato in onda su DAZN. Le telecamere presenti a bordo campo hanno mostrato quanto accaduto, e in tanti hanno sottolineato il possibile sputo dell'attaccante argentino in preda ad un vero e proprio raptus, in direzione dell'avversario che era più in basso sulle scale del tunnel. Ecco allora che come spesso accade in queste situazioni, tantissimi tifosi rossoneri si sono indignati chiedendo l'intervento del giudice sportivo, per una squalifica dell'attaccante dell'Inter.

Theo Hernandez e Lautaro Martinez in rotta di collisione

Dal video emerge un'altra verità, ecco la ricostruzione dell'accaduto

In realtà le cose non sembrano essere andate così a giudicare dalle immagini in HD dello scontro tra Hernandez e Lautaro, ben definite. Nelle stesse si vede Lautaro che si avvicina alla balaustra e comincia ad urlare in direzione del terzino del Milan. Eccezion fatta per un brevissimo frame, in cui l'argentino è coperto, non si ravvisa nessuno sputo. In un momento particolare, il bomber sembra fare con il capo un movimento assimilabile a quello di uno sputo, ma in realtà è solo uno slancio della testa per attaccare verbalmente Theo. Quando questo poi risale le scale dopo il fischio finale, lo scontro prosegue soprattutto per Lautaro che non ha ancora smaltito la frustrazione con Hernandez che non sembra avere l'atteggiamento di chi vuole farsi giustizia da solo dopo aver ricevuto un bruttissimo gesto come potrebbe essere uno sputo.

Per sciogliere comunque eventuali dubbi su quanto accaduto, bisognerà aspettare il comunicato del giudice sportivo, basato su quanto dichiarato nel referto dall'arbitro e dai suoi assistenti. In quest'ottica, fondamentali saranno anche le segnalazioni degli ispettori della procura Figc presenti a bordo campo. Al momento però a giudicare dalle immagini, e da un'attenta analisi delle stesse, non ci sono i margini per una punizione legata allo sputo. Questo non esclude che Lautaro potrebbe essere punito, magari per un'espressione particolarmente pesante.