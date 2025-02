video suggerito

Pep Guardiola è devastato dopo la sconfitta col Real, nuovi segni sul volto: "Non trovo la soluzione" Pep Guardiola si è presentato nel post gara di Manchester City-Real Madrid in uno stato psicofisico preoccupante. "Non sono più sufficientemente bravo, non riesco a trovare la soluzione. Questa sconfitta è il perfetto riassunto della nostra stagione". Dichiarazioni disarmanti accompagnate da nuovi segni sul volto e un comportamento non verbale che sottolineano l'enorme stress che non riesce più a gestire.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è pace per Pep Guardiola e il suo Manchester City: l'incredibile crollo nei minuti finali dell'andata dei playoff di Champions League contro il Real Madrid ha nuovamente devastato il tecnico catalano presentatosi nelle interviste post visibilmente stressato e con nuovi segni sul volto: "Avevamo il risultato in mano e ce lo siamo fatto sfuggire… non trovo la soluzione".

Guardiola devastato dalla sconfitta del City, nuovi segni di stress sul volto

Impotente. Per definire Guardiola dopo il clamoroso 2-3 del Real Madrid che è riuscito a rimontare il 2-1 al 90′, non c'è altro aggettivo. Il tecnico dei citizens è apparso indifeso e sconsolato sia di fronte ai microfoni del post gara sia nella successiva conferenza stampa. Tutti hanno notato nuovi segni, meno evidenti di quelli che scatenarono la discussione lo scorso novembre, dopo il KO ancora in Champions, con il Feyenoord che era riuscito a rimontare tre gol nell'ultimo quarto d'ora. Un segnale evidente dello stato altissimo di stress da parte di Guardiola che poi ha ammesso una disarmante verità: non avere più la chiave per capire e curare i problemi della sua squadra.

"Sì, questa partita è un perfetto riassunto di ciò che ci sta accadendo in questa stagione". Le parole di Pep Guardiola, sconvolto per aver perso il match contro il Real Madrid e complicando la possibilità di approdare agli ottavi di finale di Champions, sono sconfortanti: "…e se succede qualcosa più volte è perché non riesco a trovare la soluzione. L'ho già detto in passato quest'anno, nei mesi scorsi… al momento non sono abbastanza bravo".

Guardiola disarmante: "Ci siamo lasciati sfuggire la vittoria, come più volte quest'anno"

Impossibile dargli contro, riavvolgendo il nastro degli ultimi incredibili 90 minuti: "E' stata la volta in cui il Real Madrid si è presentato al suo meglio all'Etihad, eppure abbiamo avuto un buon risultato e ce lo siamo lasciato sfuggire. È vero che loro hanno creato più occasioni che mai qui, ma penso che nel complesso sia stata una partita combattuta. Come ci è successo più volte quest'anno…" ha poi concluso, "non dico che abbiamo perso noi, perché sembra che l'avversario non abbia fatto nulla, ma ci siamo lasciati sfuggire la vittoria".

L'ultima, disperata promessa: "Vedremo di rimettere a posto la squadra in vista del ritorno"

Al di là dei pensieri frustranti, ciò che ha di nuovo preoccupato è il linguaggio non verbale e del corpo da parte di Pep Guardiola che ha manifestato livelli altissimi di stress. In panchina si è più volte coperto il volto, come non volesse credere a ciò cui stava assistendo in campo, poi in TV sguardo spesso assente, viso tesissimo, voce pacata. Che ha allarmato anche gli stessi tifosi del City che si sono trovati di fronte ad un tecnico che è apparso alzare definitivamente bandiera bianca. "Certo, adesso analizzeremo la partita" ha provato a ribadire Guardiola senza dare la sensazione di crederci realmente. "Dobbiamo recuperare mentalmente perché il colpo di questa sconfitta è durissimo. Vedremo cosa potremo fare per rimettere a posto la squadra" ha poi concluso con un'ultima disperata promessa, "e ci proveremo sicuramente nella partita di ritorno"