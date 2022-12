Pazzesca “remuntada” in Serie D: da 0-4 a 5-4 in 30 minuti, il Derthona nella storia Incredibile partita al ‘Coppi’ di Tortona per la 19a giornata del Girone A di Serie D: l’Asd Derthona è riuscito nell’epica impresa di rimontare 4 gol nei 30 minuti finali, ribaltando lo 0-4 in un clamoroso 5-4.

A cura di Alessio Pediglieri

Una classica "remuntada" da raccontare ai nipotini nelle prossime festività natalizie. Ciò che che è accaduto in Piemonte, nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre, infatti, ha dell'incredibile in un contesto di calcio di periferia che si è trasformato per un momento nell'ombelico calcistico nazionale. Merito del Derthona Asd che ha compiuto un'autentica impresa nella sfida interna contro il Fossano, in una gara valida per la 19a giornata del Girone A della Serie D.

Il tabellino finale racconta di uno spettacolare 5-4 a favore dei padroni di casa, ma ciò che è accaduto al "Coppi" di Tortona è stato a dir poco epico, incendiando lo stadio del Derthona capace di recuperare in modo incredibile una partita oramai condannata ad una inevitabile sconfitta: sotto 0-4 al 60′ però, è riuscito il miracolo sportivo e in 30 minuti non solo si è riusciti a recuperare ma a capovolgere il match con la rete decisiva arrivata all'88' minuto. Un autentico regalo di Natale anticipato, da parte dei ragazzi di Chezzi a tutti i tifosi in delirio sugli spalti con la squadra che a fine impresa si è unita in un ultimo saluto corale.

Negli almanacchi del calcio, non solo italiano, Derthona-Fossano è dunque entrata di diritto: una gara epica, drammatica per i padroni di casa che si sono ritrovati sotto di tre gol nei primi 45 minuti di gioco. Un k.o. divenuto ancor più pesante al 60′ quando gli ospiti si sono portati su un perentorio 4-0 che non sembrava lasciare scampo al Derthona, quando è improvvisamente scoccata la scintilla del riscatto.

I padroni di casa accorciano le distanze in una manciata di minuti, poi la luce del Fassano si spegne inesorabilmente: 2-4, 3-4, 4-4. Al "Coppi" c'è chi stenta a crederci: in poco più di 15 minuti sono arrivati 4 gol, la gara è riaperta ma oramai l'inerzia è tale che trascina ancora il Derthona in avanti compiendo il sorpasso con il 5-4 definitivo a 2 minuti dal 90′. È il delirio: Alessandro Romairone, classe 99, al suo secondo anno a Derthona dopo aver lambito anche la Serie A con la maglia del Genoa (in Primavera nella stagione 2017/2018) è l'autore dell'impresa che consegna la squadra ai posteri. "Ennesima dimostrazione che si vuole fare la storia", le parole di un entusiasta Roberto Canepa, ds del Derthona: "una giornata indimenticabile". Impossibile dargli torto.