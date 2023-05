Payet pizzicato dalle telecamere, rischia una maxi squalifica con la prova tv per un brutto gesto Le immagini mostrate da Prime Video mostrano lo spiacevole episodio che ha visto protagonista il francese nella sfida tra Marsiglia e Lens. L’Olympique ha presentato memoria difensiva sui torti arbitrali subiti.

Una maxi squalifica che, alla luce delle gare in calendario, può decretare da subito la fine della stagione per Dimitri Payet. L'attaccante del Marsiglia, ex West Ham, rischia fino a dieci giornate di stop per quanto accaduto nell'ultimo incontro di campionato con il Lens. L'Olympique ne è uscito sconfitto (2-1) a margine di una partita contrassegnata dalle polemiche arbitrali e dall'episodio che ha visto protagonista in negativo il calciatore dalla panchina. Un ko che brucia e fa male anche per aver perso la seconda posizione in classifica alle spalle del Paris Saint-Germain.

Il "fattaccio" è avvenuto alla fine del primo tempo e se Payet è riuscito a farla franca è solo perché né l'arbitro né i suoi assistenti hanno visto il gesto che ha commesso. S'è salvato al momento ma potrebbe non evitare una sanzione disciplinare durissima alla luce delle immagini che sono state proposte da Amazon Prime Video.

Succede tutto quando il risultato è ancora fermo sullo 0-0. A scatenare l'alterco (che ha rischiato di degenerare in rissa) è stata una pallonata tirata da Facundo Medina verso la panchina del Marsiglia. In quei momenti di tensione Payet si lascia prendere dall'adrenalina e – come mostrato dal video – allunga il braccio e dà uno schiaffo a Yannick Cahuzac, secondo di Frank Haise. Cahuzac sarà successivamente espulso, a nulla gli valgono le proteste subendo così anche la beffa di un "rosso" che avrebbe meritato almeno anche l'ex West Ham.

Prova Tv. È lo spauracchio per Payet che, oltre a terminare in anticipo il campionato attuale (mancano quattro giornate), potrebbe restare fuori anche per l'avvio del prossimo torneo. Ma sulla questione la società è pronta a dare battaglia. Del resto, va proprio in quella direzione la lettera inviata al collegio arbitrale nella quale elenca tutta una serie di errori arbitrali che l'avrebbero danneggiata. La descrizione viene fatta a ritroso, partendo anzitutto dalla gara col Lens.

Primo nervo scoperto: il gol di Alexis Sanchez inizialmente convalidato dall'arbitro Turpin e successivamente annullato col Var per un contatto abbastanza leggero con un avversario. Altra questione spinosa: Facundo Medina (lo stesso della pallonata verso la panchina del Marsiglia) avrebbe meritato seconda ammonizione ed espulsione per un fallo su Chancel Mbemba. Lo sfogo del tecnico, Tudor, dice tutto: "All'arbitro ho detto che aveva avuto il coraggio di invalidare il gol di Sanchez ma non dare il secondo giallo a Medina. Avrebbe dovuto farlo anche per quello".