Payet accolto da re in Brasile, la frecciata all’Arabia: “Una scelta per il calcio, non per soldi” Payet ha lasciato il Marsiglia ma non ha preso la strada dell’Arabia Saudita e ha scelto di andare in Brasile: “Ho fatto una scelta per il calcio e non per i soldi”.

A cura di Vito Lamorte

Uno dei trasferimenti più sorprendenti di questo calciomercato è quello di Dimitri Payet. Il calciatore francese vestirà la maglia del Vasco da Gama e sarà una delle nuove stelle del Brasileirao.

L'ex simbolo dell'Olympique Marsiglia, a 36 anni, continuerà la sua carriera in Brasile ed è stato accolto da circa 2 mila tifosi in delirio per lui alle prime luci dell'alba in aerporto. Sui social e anche sui profili ufficiali del club sono tante le immagini e i filmati che mostrano la clamorosa accoglienza che i tifosi brasiliani hanno riservato a Payet.

Il francese, pochi minuti prima dell'imbarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC e ha lanciato una frecciata ai calciatori che si stanno spostando in Arabia Saudita. "Chi mi conosce sa che i soldi non sono stati una priorità per me per molto tempo, per questo ero così felice qui (a Marsiglia, ndr), perché c'era l'amore. Anche per questo ho fatto questa scelta. È una scelta per il calcio e non dei soldi".

Il giocatore ha ammesso di non cercare una pensione d'oro per i suoi ultimi anni di carriera e di voler provare nuove sfide: "Cercavo qualcosa di entusiasmante come a Marsiglia e penso che in termini di passione e calcio non avrei potuto trovare niente di meglio del Brasile e del Vasco. Sono molto felice".

Payet ha lasciato il club della sua vita dopo dieci anni, anche se ha voluto chiarire che "non è un addio ma un arrivederci, è una parentesi nella mia vita da calciatore". Il fatto che abbia fatto parte della nazionale francese fino a poco tempo fa ha dato ancora importanza al trasferimento e per questo i tifosi del Gigante da Colina lo hanno accolto in maniera davvero strepitosa.

Il francese vestirà la maglia numero 10 della squadra di Rio de Janeiro e il suo compito sarà quello di risollevarne le sorti, visto che il Vasco da Gama è penultimo in classifica dopo 18 partite giocate. L'arrivo di Payet ha dato nuova linfa a tutto l'ambiente e vedremo come e se cambieranno le cose anche in campo.