Paura per Tevez dopo uno svenimento in casa: l’ex Juve è stato trasportato in ospedale Carlos Tevez è stato vittima di un incidente domestico che gli ha provocato una ferita lacero-contusa al sopracciglio sinistro. Avrebbe perso i sensi mentre era in casa. L’allenatore dell’Independiente dovrebbe comunque essere regolarmente in panchina per il prossimo match.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlos Tevez è diventato allenatore dell'Independiente a partire da questa stagione. L'Apache, stella del calcio argentino ed europeo fino a qualche anno fa, si è lanciato con decisione verso una carriera da allenatore che già l'ha visto sedere sulla panchina del Rosario Central nel 2022 prima di questa nuova avventura. Ha studiato Tevez, l'ha fatto anche prendendo spunto dai vari allenatori che da calciatore ha incrociato nella sua carriera. È stato anche ospite della Juventus di recente alla Continassa per seguire da vicino gli allenamenti della squadra di Allegri.

Da ex bianconero, l'accoglienza è stata importante e ora Tevez sta mettendo in pratica tutto ciò che ha imparato dalla teoria alla pratica. Peccato che però nel pomeriggio i media argentini abbiano riferito di un incidente domestico che ha fatto preoccupare un po' tutti. Fortunatamente nulla di particolarmente grave nonostante la dinamica sia stata piuttosto importante. Pare infatti che Tevez abbia avuto una sorta di svenimento per era nel bagno di casa sua. La caduta accidentale gli ha provocato una lacerazione sul sopracciglio.

Secondo Olè infatti, l'allenatore dell'Independiente sarebbe andato a sbattere dopo aver perso i sensi provocandosi una ferita lacero-contusa al sopracciglio sinistro. Inutile dire che sia stata necessaria la corsa all'ospedale a San Isidro per medicare l'allenatore argentino. Per Tavez sarebbero stati necessari per 10 punti di sutura per ricucire il taglio che si era provocato in questo incidente domestico. Tanta paura insomma ma fortunatamente nulla più di alcuni punti per una caduta che poteva avere conseguenze ben più importanti.

Tevez oggi non ha dunque preso parte agli allenamenti della squadra ma l'incidente domestico non dovrebbe comunque precludergli di sedere in panchina con l'Independiente nel prossimo match di campionato degli argentini contro Barracas. Al momento, nella seconda fase del campionato, la squadra dell'Apache si trova al secondo posto con 15 punti a -1 dal River Plate capolista. “Carlos Tevez ha avuto un incidente domestico a casa sua e gli sono stati applicati dei punti di sutura sull'osso sopracciliare sinistro – scrive il club – Al momento sta riposando e si unirà al gruppo dell'Hotel Madero".